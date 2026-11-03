Cyber Monday 2026: cómo comprar electrodomésticos con descuento real + Agregar ámbito en









Comparar precios y financiamientos es clave para encontrar oportunidades de ahorro en heladeras, lavarropas y otros productos para el hogar.

El Cyber Monday ofrece promociones en heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos. Mariano Fuchila

El Cyber Monday 2026 es una oportunidad para renovar los electrodomésticos del hogar con promociones en heladeras, lavarropas, freidoras de aire y otros productos. Durante las tres jornadas del evento, distintas tiendas ofrecen rebajas y alternativas de financiación para compras de distintos presupuestos.

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Sin embargo, no todos los descuentos anunciados representan un ahorro concreto. Para elegir bien, conviene comparar los precios con los valores habituales, revisar las prestaciones de cada modelo y calcular cuánto se termina pagando con envío e intereses, si corresponde.

El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre. Hasta cuándo es el Cyber Monday 2026 El Cyber Monday 2026 comenzó el lunes 2 de noviembre y termina el miércoles 4. Durante esos tres días, las tiendas participantes ofrecen promociones en tecnología, artículos para el hogar, indumentaria, viajes y otras categorías.

Las ofertas se pueden consultar en el sitio oficial cybermonday.com.ar, que reúne las tiendas adheridas y permite buscar productos por rubro. También hay promociones especiales que se activan en franjas horarias determinadas, como las Ofertas Bomba y la Noche Bomba.

Aunque algunas tiendas extienden sus promociones durante la denominada Cyber Week, los descuentos y las condiciones pueden cambiar después del miércoles. Por eso, es importante verificar la vigencia de cada oferta y no tomar como garantizado un precio que ya no aparece publicado.

Heladeras, lavarropas, freidoras de aire y más electrodomésticos con descuento Los precios relevados durante el evento muestran diferencias importantes según la capacidad, la tecnología y las prestaciones de cada electrodoméstico. Estos son algunos valores publicados en tiendas participantes, organizados por tipo de producto y gama: Heladeras: Gama baja: desde aproximadamente $400.000 , en modelos cíclicos de alrededor de 140 litros. Gama media: cerca de $850.000 , en equipos No Frost de unos 340 litros. Gama alta: alrededor de $1.600.000 , en modelos Inverter y de mayor capacidad, como los multidoor de 480 litros.

Lavarropas: Gama baja: desde $400.000 , en equipos automáticos de carga superior y capacidad cercana a los 5 kilos. Gama media: alrededor de $790.000 , en modelos de carga frontal y mayor capacidad. Gama alta: desde $1.100.000 y hasta aproximadamente $1.350.000, en equipos de mayor capacidad, tecnología Inverter y funciones adicionales.

Freidoras de aire: Gama baja: desde $150.000 , en modelos digitales de capacidad intermedia. Gama media: alrededor de $250.000 , en equipos de mayor capacidad y con más programas de cocción. Gama alta: el precio puede superar esos valores en modelos de gran capacidad, con doble canasto o funciones adicionales; conviene verificar las ofertas vigentes en cada tienda.

Otros electrodomésticos para la cocina: Microondas, licuadoras, cafeteras, batidoras y pavas eléctricas también forman parte de las categorías promocionadas. Los valores dependen de la potencia, la capacidad, los materiales y las funciones disponibles. En estos productos, comparar modelos con prestaciones similares permite identificar mejor si la rebaja es conveniente.

Estos importes son referencias de publicaciones relevadas durante el Cyber Monday y no precios mínimos garantizados para todo el mercado. La disponibilidad, los modelos y las promociones pueden cambiar durante el evento, por lo que es necesario comprobar el valor actualizado antes de comprar. FreePik.es Qué tengo que mirar antes de comprar en el Cyber Monday El primer paso es comparar el precio actual con el que tenía el mismo producto antes del evento. Un porcentaje de descuento elevado puede resultar engañoso si el precio de referencia estaba inflado o si el artículo suele venderse habitualmente por un valor similar. También se puede consultar el historial de precios en plataformas de seguimiento independientes. En segundo lugar, hay que revisar las características técnicas y comprobar que el producto responda a las necesidades del hogar. En una heladera importan la capacidad, el consumo energético y el sistema de frío; en un lavarropas, los kilos de carga, las revoluciones y los programas; y en una freidora de aire, la capacidad, la potencia y la facilidad de limpieza. Por último, conviene calcular el costo total de la compra: precio final, envío, cuotas, posibles intereses y condiciones de entrega. También es importante revisar la garantía, la política de cambios y devoluciones y comprar desde sitios oficiales o comercios confiables. En las compras online, el consumidor cuenta con un plazo de 10 días corridos desde la recepción para ejercer el derecho de arrepentimiento, según la normativa vigente.

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