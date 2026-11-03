Cyber Monday 2026: cuánto salen los paquetes turísticos con descuento para el verano 2027

El Cyber Monday 2026 ofrece una oportunidad para quienes buscan organizar sus vacaciones de verano y conseguir descuentos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos. La campaña incluye promociones para viajar dentro de la Argentina y al exterior, además de opciones de financiación para distintos destinos.

Las ofertas están disponibles durante tres días y contemplan alternativas para viajar en enero y febrero de 2027. Sin embargo, los precios dependen de las fechas elegidas, la disponibilidad y los servicios incluidos en cada propuesta, por lo que conviene comparar antes de confirmar una compra.

El Cyber Monday 2026 comenzó el lunes 2 de noviembre y termina el miércoles 4 . Durante esas 72 horas, las empresas participantes publican descuentos y beneficios en distintas categorías, entre ellas viajes, pasajes aéreos, hoteles, paquetes turísticos y asistencia al viajero.

Las promociones se pueden consultar en el sitio oficial cybermonday.com.ar , donde las ofertas están organizadas por rubro y tienda. La plataforma permite filtrar por precio, porcentaje de descuento y cantidad de cuotas, entre otras opciones.

Además de las rebajas generales, hay promociones especiales que se activan en determinados horarios. Entre ellas se encuentran las Ofertas Bomba , de 12 a 13, y la Noche Bomba , de 20 a 22. El miércoles, la jornada también tendrá una última franja de descuentos con la sección Mega BOOM.

Vuelos de avión: precios con descuento a los principales destinos

Entre las promociones publicadas para esta edición hay pasajes nacionales e internacionales. Una de las propuestas relevadas en el sitio oficial es un vuelo de Buenos Aires a Bariloche desde $130.000, con la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Para Río de Janeiro, aparece un vuelo directo desde Buenos Aires a partir de u$s300, mientras que un pasaje a Madrid se ofrece desde u$s800.

En cuanto a los destinos de montaña y naturaleza, Bariloche aparece entre las opciones con una tarifa promocional concreta. Para Mendoza y las provincias del norte, también hay descuentos en rutas nacionales: una de las principales aerolíneas participantes anunció un 10% de rebaja en todos sus destinos, además de financiación en vuelos de cabotaje con bancos y tarjetas seleccionados. No obstante, el precio final depende de la fecha y los asientos disponibles.

Para quienes planean viajar al exterior, las promociones incluyen destinos de Brasil, Estados Unidos y Europa. Además del vuelo a Río de Janeiro y el pasaje a Madrid publicados en la plataforma oficial, hay descuentos anunciados para ciudades como Florianópolis, Miami y otros destinos internacionales.

En estos casos, es importante revisar si el precio corresponde a un tramo o a un viaje de ida y vuelta, y si incluye impuestos, equipaje y tasas.

Ámbito Financiero

Paquetes turísticos en promoción

Entre los paquetes que aparecen publicados en la web oficial del evento se encuentra una propuesta para Bariloche de tres noches con excursión al Circuito Chico, a $1.154.120. La oferta informa un descuento del 31% respecto del precio anterior y la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés.

Otra alternativa es un paquete de siete noches en Natal y Pipa, con vuelo desde Córdoba o Rosario, desde u$s1.509. La propuesta tiene un descuento publicado del 14%. Se trata de una opción para quienes buscan combinar playas del nordeste brasileño durante las vacaciones de verano.

En el rubro de paquetes y alojamientos también se anunciaron rebajas de hasta el 50% en propuestas nacionales y descuentos de hasta el 60% en hoteles internacionales, además de promociones en circuitos por el exterior. Algunas ofertas incluyen financiación en cuotas sin interés, aunque los beneficios varían según el producto, el banco y el canal de compra.

Qué tengo que mirar antes de comprar

Antes de aprovechar una promoción, conviene comparar el precio con el que tenía el mismo viaje antes del Cyber Monday. Un porcentaje de descuento elevado no garantiza que sea la alternativa más económica: es importante revisar cuánto cuesta el mismo vuelo, hotel o paquete en otras fechas y plataformas.

También hay que verificar qué incluye el servicio. En los vuelos, se debe comprobar si el equipaje está incluido, cuáles son las condiciones para elegir el asiento y si existen cargos adicionales. En los paquetes, es fundamental confirmar la categoría del alojamiento, el régimen de comidas, los traslados, las excursiones y los servicios contemplados en el precio publicado.

Por último, hay que leer las condiciones de pago, cambios y cancelaciones antes de finalizar la operación. Es recomendable ingresar desde la web oficial del Cyber Monday o desde los sitios de las empresas, revisar los límites de las tarjetas y guardar el comprobante de compra. En las operaciones realizadas por Internet también existe el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días corridos, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa de defensa del consumidor.