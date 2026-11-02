Empezó el Cyber Monday 2026: hasta cuándo es, tipos de ofertas y categorías vigentes + Agregar ámbito en









Inició la esperada campaña de comercio electrónico organizada por la CACE con cerca de 800 marcas participantes.

El Cyber Monday 2026 arrancó con miles de ofertas en tecnología, viajes, indumentaria y consumo masivo. Magnific

El comercio electrónico argentino vive una de sus jornadas más esperadas con el inicio formal del Cyber Monday 2026. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reúne a cerca de 800 marcas oficiales con un catálogo que ronda las 15.000 megaofertas, con el objetivo de fortalecer las ventas y brindar oportunidades para miles de consumidores.

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Con opciones de financiamiento en cuotas sin interés, promociones exclusivas por volumen y fuertes rebajas que se irán renovando a lo largo de tres días consecutivos, la iniciativa se consolida como una oportunidad clave para quienes buscan anticipar compras de fin de año o acceder a rubros de alta demanda a precios promocionales.

Hasta cuándo es el Cyber Monday 2026 El Cyber Monday 2026 se extenderá durante tres días consecutivos: el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. A lo largo de estas 72 horas, los consumidores podrán ingresar a la web oficial para acceder a los sitios de cada tienda participante y aprovechar las ofertes publicadas.

Durante el desarrollo del evento se activarán distintas ventanas horarias con oportunidades por tiempo limitado. Entre las dinámicas principales sobresalen las MegaOfertas Bomba, disponibles entre las 12:00 y las 13:00, y la Noche Bomba, que funcionará de 20:00 a 22:00 con descuentos piso del 20%. Por su parte, el tramo final del miércoles 4 contará con la franja Mega BOOM, activa de 22:00 a 00:00, con rebajas que alcanzarán al menos el 50%.

Categorías vigentes Para agilizar la experiencia de usuario y facilitar la búsqueda entre miles de artículos, la CACE organizó la oferta oficial en diez rubros específicos:

Electro y Tecno : celulares, computadoras, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos para el hogar

: celulares, computadoras, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos para el hogar Viajes : pasajes aéreos, paquetes turísticos, hoteles, asistencia al viajero y alquiler de autos

: pasajes aéreos, paquetes turísticos, hoteles, asistencia al viajero y alquiler de autos Muebles, Hogar y Deco : equipamiento para el hogar, decoración, herramientas y blanquería

: equipamiento para el hogar, decoración, herramientas y blanquería Indumentaria y Calzado : ropa deportiva, urbana, zapatos, zapatillas y accesorios de moda

: ropa deportiva, urbana, zapatos, zapatillas y accesorios de moda Deportes y Fitness : suplementos, ropa para entrenar, bicicletas y máquinas de gimnasio

: suplementos, ropa para entrenar, bicicletas y máquinas de gimnasio Super, Bodegas y Gastronomía : alimentos, bebidas, vinos de bodegas destacadas y productos de consumo masivo

: alimentos, bebidas, vinos de bodegas destacadas y productos de consumo masivo Salud y Belleza : cosmética, perfumes, cuidado de la piel y productos de farmacia

: cosmética, perfumes, cuidado de la piel y productos de farmacia Bebés y Niños : juguetes, cochecitos, ropa infantil y pañales

: juguetes, cochecitos, ropa infantil y pañales Motos y Autos : repuestos, accesorios vehiculares, neumáticos y unidades seleccionadas

: repuestos, accesorios vehiculares, neumáticos y unidades seleccionadas Servicios y Varios: cursos, seguros, suscripciones y otras prestaciones digitales Cedoc Promociones y financiamiento del Cyber Monday 2026 En esta edición, la web oficial dispone de un panel de Beneficios Financieros que permite filtrar las búsquedas según el banco emisor, tarjeta de crédito o billetera virtual. Entidades y plataformas como Banco Macro, Banco Credicoop, Naranja X, Mercado Pago y American Express integran los acuerdos para habilitar esquemas de cuotas e instancias de reintegro. A fin de transparentar los precios y evitar falsas rebajas, la plataforma integró herramientas de filtrado por rango de valor, porcentaje de descuento, planes de cuotas sin interés, promociones por volumen (como 2x1 o 3x2) y especificaciones de talle o color. Además, los compradores pueden navegar la pestaña de productos más buscados y la sección Descolocados, pensada para liquidar artículos fuera de temporada con rebajas más altas.

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