Cyber Monday 2026: cuánto cuestan los celulares en la previa del evento comercial

Los modelos de entrada se consiguen desde $179.599. La comparación de precios anticipa las ofertas de noviembre.

Samsung, Motorola, Xiaomi y Apple ofrecen alternativas para distintos presupuestos. Los valores actuales sirven para medir las rebajas durante las jornadas de descuentos.

El Cyber Monday 2026 se acerca y los celulares aparecen habitualmente entre los productos con mayor demanda durante esta jornada. En la previa, hay modelos económicos por menos de $200.000, equipos de gama media que rondan los $500.000 y teléfonos de alta gama que superan los $3 millones. Los precios actuales permiten tener una referencia para evaluar las promociones que se publiquen durante el evento .

El valor de un mismo equipo puede cambiar según la capacidad de almacenamiento, la memoria RAM, el comercio y el medio de pago. Por eso, comparar el modelo exacto es fundamental para saber si una oferta representa un ahorro real.

El Cyber Monday va a tener lugar en Argentina el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre , según la página oficial del evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Las Mega Ofertas Top empiezan a las 00 del lunes 2.

El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre.

Durante las tres jornadas, las empresas participantes ofrecerán promociones online en tecnología, electrodomésticos, indumentaria, viajes y otras categorías. La plataforma oficial permite consultar las tiendas adheridas y acceder a sus páginas de venta. Cada comercio define sus propios precios, descuentos, cuotas y condiciones.

Las ofertas pueden incluir descuentos directos, cuotas sin interés y beneficios asociados a tarjetas o billeteras virtuales. Las condiciones se conocerán en cada tienda y pueden variar según el modelo y el medio de pago. Antes de comprar, conviene verificar el precio final, el costo de envío, la garantía y si el equipo está liberado.

También es importante comparar el precio publicado durante el evento con el que tenía el mismo celular en los días previos. Un porcentaje de descuento anunciado no significa que el valor sea el más bajo del período. Los registros de precios anteriores permiten detectar si la promoción efectivamente reduce el costo.

El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre.

Cuánto salen los celulares según sus características

Celulares gama baja

Los equipos de entrada están pensados para quienes necesitan usar WhatsApp, redes sociales, aplicaciones bancarias y navegar por internet. Suelen tener cámaras sencillas y procesadores aptos para tareas livianas, aunque pueden presentar limitaciones al ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Entre los modelos económicos, el Motorola Moto G06 de 64 GB figura desde $179.599. El Samsung Galaxy A07 de 64 GB aparece desde $215.829, mientras que el TCL K70 4G de 128 GB se ofrece a $194.499. Son precios de referencia y pueden variar según el vendedor y la forma de pago.

En esta categoría, conviene revisar el almacenamiento antes de elegir. Un teléfono de 128 GB puede ser más práctico para guardar fotos, videos y aplicaciones que una versión de 64 GB. La memoria RAM también influye en la fluidez, especialmente si se usan varias aplicaciones a diario.

Celulares gama media

La gama media ofrece un equilibrio entre precio y prestaciones. Estos modelos suelen incorporar mejores pantallas, cámaras más versátiles, mayor capacidad de almacenamiento y procesadores más rápidos. Algunos también incluyen conectividad 5G.

El Motorola Moto G86 5G de 256 GB y 8 GB de RAM figura desde $507.280. El Motorola Moto G77 de 256 GB y 8 GB de RAM aparece desde $542.231. En el caso del Samsung Galaxy A26 de 256 GB y 8 GB de RAM, el precio publicado empieza en $896.700.

La diferencia entre modelos no depende solamente del precio. Para quienes sacan muchas fotos, importa la calidad de los sensores. Para quienes juegan o trabajan desde el teléfono, el procesador y la memoria pueden ser fundamentales. Comparar las especificaciones ayuda a evitar pagar más por funciones que no se van a usar.

Celulares gama alta

Los teléfonos premium apuntan a usuarios que buscan un alto rendimiento, cámaras avanzadas, pantallas de calidad y funciones adicionales para fotografía, video y productividad. En este segmento, las diferencias de almacenamiento también pueden elevar considerablemente el precio.

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB se encuentra publicado a $1.999.900. Su versión de 512 GB aparece a $3.746.548. Por su parte, el iPhone 16 de 128 GB figura desde $2.040.000, mientras que el iPhone 17 Pro de 512 GB se consigue a $3.599.999.

Para evaluar una compra durante el Cyber Monday, la recomendación es anotar el precio actual del modelo y comparar después la misma versión. También hay que revisar si el descuento exige un medio de pago puntual y si las cuotas tienen intereses. Así es posible distinguir una rebaja de una promoción que no modifica realmente el costo final.