Cyber Monday 2026: las ventas crecen 38%, pero los consumidores compran menos productos y buscan más cuotas

La facturación superó los $10.100 millones durante las primeras 12 horas. Las visitas aumentaron 30%, aunque los pedidos avanzaron apenas 6%. Hogar lidera el crecimiento.

Durante las primeras seis horas, el 50% de las órdenes provino de canales sociales, ocho puntos porcentuales más que en 2025.

El Cyber Monday 2026 comenzó con un crecimiento de las ventas en términos nominales , aunque con señales de cautela por parte de los consumidores . Durante las primeras 12 horas del evento, las tiendas que operan con Tiendanube facturaron más de $10.100 millones , un 38% por encima del mismo período de 2025. Sin embargo, al descontar la inflación, la mejora fue de apenas 3%, mientras que los compradores redujeron la cantidad de productos incluidos en cada pedido y mostraron una mayor inclinación por las promociones y la financiación en cuotas largas.

Los primeros resultados reflejan un comportamiento dispar. Según el relevamiento, hasta el mediodía de este lunes 2 de noviembre se habían concretado casi 77.000 órdenes de compra , un 6% más que un año atrás. En paralelo, las tiendas recibieron más de 8 millones de visitas, un incremento interanual del 30% . La diferencia entre ambos indicadores muestra que el interés por las ofertas crece a un ritmo considerablemente mayor que las operaciones efectivamente concretadas.

Otro indicador que permite dimensionar el comportamiento del consumo es el ticket promedio, que alcanzó los $132.000, un 30% más que en la edición anterior . Además, pese al incremento de las órdenes, la cantidad total de productos vendidos retrocedió 3,6%. Cada compra incluyó, en promedio, 3,7 unidades, frente a las cuatro registradas durante el Cyber Monday 2025. Los datos muestran que los consumidores realizan más transacciones, pero incorporan menos artículos a sus carritos.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se desarrolla entre el 2 y el 4 de noviembre, con la participación de casi 800 empresas y cerca de 15.000 MegaOfertas distribuidas en diez categorías. La propuesta reúne a grandes cadenas, marcas y pequeñas y medianas empresas, con descuentos, promociones bancarias y alternativas de financiación.

Uno de los cambios más significativos de esta edición aparece en los medios de pago. Si bien las operaciones en una sola cuota continúan concentrando la mayor parte de las compras, con el 58% del total, los planes de financiación más largos comenzaron a ganar protagonismo, especialmente en los productos de mayor valor.

De acuerdo con Tiendanube, las órdenes realizadas en 12 cuotas o más aumentaron 77% interanual y ya representan cerca del 9% de las transacciones. En estos casos, el ticket promedio se aproxima a los $400.000, casi tres veces el promedio general.

En contrapartida, los planes de tres cuotas perdieron cuatro puntos porcentuales de participación frente a la edición anterior. Este desplazamiento hacia plazos más extensos muestra que, para determinadas compras, los consumidores buscan distribuir el gasto durante más meses.

Por categorías, Indumentaria continúa liderando el Cyber Monday, con más de la mitad de las órdenes registradas. Sin embargo, su facturación avanzó 27% nominal, por debajo de la inflación, lo que refleja una contracción en términos reales.

El mayor dinamismo se observa en Hogar y Decoración, donde la cantidad de pedidos aumentó 32% interanual. El segmento ganó más de dos puntos porcentuales de participación y ya concentra alrededor del 12% de las órdenes, con un ticket promedio cercano a los $210.000.

En el rubro de indumentaria también aparecen diferencias según el tipo de producto. Durante las primeras seis horas del evento, las ventas de zapatos aumentaron 47% en unidades, las de camperas crecieron 34% y las de pantalones avanzaron 16%. En cambio, tops, shorts y vestidos registraron retrocesos de entre 22% y 34%.

Entre los productos más vendidos por unidades durante ese mismo tramo se ubicaron los hilados, artículos para manualidades, productos para mascotas, suplementos dietarios y ropa interior. El listado muestra un predominio de artículos de bajo precio unitario y de consumo frecuente, que suelen comprarse en cantidades mayores.

Las promociones también adquirieron mayor peso. Hasta el mediodía, el 67% de las órdenes había incluido algún beneficio, más de dos puntos porcentuales por encima de 2025. Los precios promocionales, con rebajas incorporadas directamente en el valor publicado, estuvieron presentes en el 29% de las operaciones, seis puntos más que el año pasado.

Los descuentos porcentuales alcanzaron al 14% de las órdenes, mientras que el envío gratuito se mantuvo estable, presente en aproximadamente la mitad de las compras.

Las compras online empoderaron a un nuevo perfil de consumidor que exige velocidad y trazabilidad. Foto: NA

Más visitas, compras planificadas y un evento que busca sostener el consumo

El movimiento comercial comenzó incluso antes del lanzamiento oficial. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las tiendas que utilizan Tiendanube habían facturado $60.949 millones, un 64% más que en la misma semana de 2025. Durante ese período, las órdenes aumentaron 34% y las visitas crecieron 36%, una señal de que parte de la actividad promocional se adelantó a la fecha central.

Ya dentro del Cyber Monday, la primera hora concentró unas 8.460 órdenes, correspondientes en buena medida a compradores que esperaron el inicio de las promociones para concretar sus operaciones. Más tarde, a las 11 de la mañana, se registró un nuevo pico de actividad, con más de 10.500 pedidos.

La importancia de las redes sociales también quedó reflejada en los resultados iniciales. Durante las primeras seis horas, el 50% de las órdenes provino de canales sociales, ocho puntos porcentuales más que en 2025, con Instagram como principal protagonista. En cambio, las compras originadas a partir del acceso directo a las tiendas retrocedieron 34%.

"Las primeras horas del Cyber Monday dejan una foto con dos caras: más personas recorriendo las tiendas online y un consumidor que se toma más tiempo para cerrar la compra. Quien compró en la primera hora ya sabía qué quería. El resto compara, busca el precio promocional, lleva menos unidades por pedido y usa las cuotas largas para los productos de mayor valor", analizó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

El ejecutivo también destacó la importancia del trabajo comercial previo de las marcas y señaló que el desafío para los próximos días será transformar el mayor tráfico en ventas, mediante condiciones de financiación claras, entregas confiables y una presencia activa en redes sociales.

Los resultados del Cyber Monday se producen en un contexto en el que el comercio electrónico continúa aumentando su volumen de operaciones, aunque enfrenta dificultades para sostener el crecimiento de la facturación por encima de la inflación.

Según el último estudio de CACE, durante el primer semestre de 2026 las ventas online alcanzaron los $19,53 billones, un incremento nominal del 28% interanual. En ese mismo período se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más, y se comercializaron 248 millones de productos, con una suba del 22%. El ticket promedio se ubicó en $107.597.

El informe también mostró que las tarjetas de crédito siguen liderando los medios de pago y que las empresas ampliaron la oferta de financiación, con una mayor participación de los planes de siete a doce cuotas. A su vez, el 18% de los consumidores consultados declaró haber realizado su primera compra online internacional durante el primer semestre, un dato que refleja la creciente competencia de las plataformas del exterior.

Para las empresas, el Cyber Monday representa una oportunidad de concentrar ventas en un período reducido. Según explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, durante los tres días del evento se alcanza un volumen de operaciones equivalente a tres semanas de actividad habitual. Además, el 47% de las firmas participantes son pymes, para las que estas jornadas funcionan como una vidriera para captar nuevos clientes.

La edición 2026 continuará hasta el miércoles 4 de noviembre, aunque muchas marcas extenderán sus promociones durante la Cyber Week, entre el jueves 5 y el domingo 8. El próximo gran evento comercial será el Black Friday, previsto para el 27 de noviembre.

Por ahora, el balance inicial muestra un consumidor que busca oportunidades, compara precios y recurre a la financiación para afrontar compras de mayor valor, pero que también reduce la cantidad de artículos que incorpora a cada pedido. Los resultados de los próximos dos días permitirán determinar si el mayor tráfico registrado desde el comienzo del evento se traduce en una recuperación de las ventas o si el crecimiento continúa concentrado en la cantidad de operaciones, con un gasto promedio que pierde terreno frente a la inflación.