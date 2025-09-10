Facturó millones al crear a los Backstreet Boys, pero sus engaños lo llevaron a la ruina: quién fue Lou Pearlman

Descubrió un negocio de millones en los vuelos privados, y después de ingresar al mundo de las "boybands", fue por mucho más.

Antes de ser conocido como el creador de los Backstreet Boys , Lou Pearlman era descripto como "un rarito obsesionado con los dirigibles (zeppelins)". En 1980 emprendió una carrera en la aviación que fue bastante inestable y no terminó de la mejor manera, teniendo en cuenta que una de sus más preciadas posesiones se terminó estrellando contra un basurero.

Pero todo cambió cuando inició a trabajar en el universo de los vuelos privados, donde pudo ganar algo de dinero en acciones. Su vida terminó de cambiar cuando pudo alquilarle un avión privado a una de las bandas más famosas de la década del 80: New Kids on the Block . Esto le despertó una increíble idea.

El nacido en Flushing, Queen era único hijo de Hy y Reenie Pearlman. Su padre administraba una tintorería y su madre trabajaba en la cafetería del colegio. Un dato de color, es que su primo era Art Garfunkel, quien ser haría conocido con su banda Simon & Garfunkel. Su padre y la madre de Art eran hermanos.

Lou era tímido y solitario, pero le atraía la idea de ganar dinero . De chico se obsesionó con los dirigibles tras ver un Goodyear aterrizando cerca de la Feria Mundial de 1964. Ese instante desencadenó una obsesión por la aviación que lo atrapó para toda la vida. Mientras estudiaba contabilidad en el Queens College, Pearlman creó un proyecto de clase que describía un servicio de taxi-helicóptero en la ciudad de Nueva York.

Pronto intentó hacer realidad esa idea, fundando Airship Enterprises a finales de la década de 1970. Su primer gran éxito llegó en 1980, cuando consiguió a Jordache Jeans como patrocinador para un dirigible promocional. Pero el dirigible dorado apenas logró despegar antes de estrellarse en un vertedero de basura de Nueva Jersey, generando humillantes titulares nacionales.

Lejos de desanimarse, la reorganizó y en 1985 la sacó a la bolsa, recaudando millones gracias a la emisión de acciones de 1 centavo. Consiguió clientes como MetLife y SeaWorld, alquiló dirigibles para promoción corporativa y se presentó como un emprendedor de alto vuelo en la aviación.

A principios de los 90, la vida de Lou Pearlman cambió para siempre después de que uno de sus aviones fuera alquilado por New Kids on the Block. Pearlman quedó atónito al descubrir que una boy band podía generar tanto dinero que le permitiera comprar un Boeing privado para una gira mundial.

En 1992, publicó un anuncio en el Orlando Sentinel buscando cantantes adolescentes. Audicionó a docenas de aspirantes en su casa de Orlando y más tarde en su hangar de dirigibles en Kissimmee. La formación final se completó cuando Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough fueron seleccionados. Pearlman los llamó Backstreet Boys, bautizando al grupo en honor a un popular mercadillo de Orlando.

El fin de Pearlman y la ruina en la cárcel

La otra cara de su ascenso, era la burbuja que estaba creando con los dirigibles. A principios de los 90, afirmó ser el propietario de una próspera aerolínea chárter llamada Trans Continental Airlines, con una flota de docenas de aviones y millones en ingresos anuales. Folletos brillantes mostraban imágenes de aviones con el logotipo de Trans Con, y Pearlman repartía tarjetas de visita con una impresionante variedad de filiales, desde aerolíneas hasta agencias de talentos y tiendas de yogur.

Trans Con era un espejismo. Los aviones no existían, los ingresos eran falsos e incluso los contables de la empresa no eran reales. Los investigadores descubrieron más tarde que la firma de contabilidad "Cohen & Siegel", que supuestamente había auditado las finanzas de Trans Con, no era más que un número de teléfono que atendía un servicio de secretaría. Cuando los inversores o los reguladores llamaban, sin saberlo, se les conectaba directamente con el propio Pearlman.

Cuando se descubrió el esquema, Lou se dio a la fuga. Finalmente, fue capturado escondido en Bali bajo el nombre de "Incognito Johnson". La historia de Pearlman pasó de ser un cuento de hadas de la música pop a una historia de terror financiero. Para cuando murió en prisión en 2016, su patrimonio neto estaba en números rojos, y su otrora brillante imperio era una advertencia sobre la avaricia, la explotación y el engaño.