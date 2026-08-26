Creó el fondo de cobertura más importante del mundo y hoy tiene u$s16.000 millones: quién es Ray Dalio

Empezó a invertir a los 12 años, atravesó varios tropiezos laborales y terminó al frente de una enorme gestora de Wall Street.

Se interesó por las finanzas a los 12 años y hoy en día tiene una fortuna enorme.

Para formar parte de las grandes fortunas de Wall Street , muchos atraviesan décadas de inversiones, decisiones que pueden salir mal y estrategias para anticiparse a los movimientos del mercado. Ray Dalio construyó su carrera de esa manera y pasó de comprar sus primeras acciones cuando todavía era un adolescente a manejar el capital para algunos de los principales inversores institucionales.

Su gran éxito llegó con Bridgewater Associates , la firma que fundó en 1975 y que con el paso de los años se convirtió en una de las mayores gestoras de fondos de cobertura. Su crecimiento también transformó la situación económica de Dalio, que obtuvo ingresos multimillonarios por su participación en la compañía antes de desprenderse de ella en 2025.

Raymond Thomas Dalio nació el 8 de agosto de 1949 en Queens, Nueva York, y creció en una familia de clase media en Long Island. Su primer experiencia en las finanzas se dio mientras trabajaba como caddie en el Links Golf Club, donde escuchaba conversaciones de profesionales de Wall Street .

A los 12 años hizo una de sus primeras inversiones al comprar acciones de Northeast Airlines. La empresa posteriormente fue adquirida y su valor se multiplicó, lo que alimentó su interés por los mercados. Para cuando llegó a la secundaria ya había armado una cartera valuada en miles de dólares.

Dalio estudió en la Universidad de Long Island y después obtuvo un MBA en Harvard Business School en 1973. Sus primeros años profesionales incluyeron trabajos con futuros de materias primas y pasos por firmas como Dominick & Dominick y Shearson Hayden Stone. De todas formas, su recorrido no fue perfecto , en esta última compañía tuvo fuertes diferencias con sus superiores y finalmente fue despedido tras un enfrentamiento con uno de ellos.

En 1975 decidió iniciar su propio proyecto y fundó Bridgewater Associates desde su departamento de Nueva York. En sus inicios, la compañía brindaba asesoramiento y elaboraba informes sobre tendencias económicas y mercados mundiales. Uno de sus primeros grandes clientes fue McDonald's, mientras que la expansión posterior llevó a Bridgewater a administrar capital para grandes fondos de pensión, bancos e instituciones de distintos países.

Fundó Bridgewater desde su pequeño departamento en Nueva York. Gentileza - Iman Al-dabbagh/Fortune

Cómo llegó a tener una fortuna de miles de millones

Bridgewater creció durante las décadas siguientes y se convirtió en una de las firmas más relevantes de Wall Street. Dalio también desarrolló métodos de inversión como la paridad de riesgo, el alfa portátil y estrategias cuantitativas, que se volvieron fundamentales en la compañía.

En 1991 lanzó Pure Alpha, una de las estrategias más conocidas de la gestora. Años después, Bridgewater también llamó la atención por advertir en 2007 sobre los riesgos que podían desembocar en una crisis financiera. La empresa logró atravesar el derrumbe de 2008 con un impacto menor que otros participantes del mercado y siguió expandiendo sus activos. En distintos momentos llegó a administrar más de u$s150.000 millones.

El crecimiento de Bridgewater impactó en su riqueza. Durante años, Dalio mantuvo una participación mayoritaria en el negocio y recibió fuertes ganancias derivadas de la actividad de la compañía al punto que entre 2010 y 2020 habría obtenido al menos u$s15.000 millones provenientes de Bridgewater, mientras que entre 2005 y 2009 sus ingresos habrían rondado u$s1.500 millones. Después de preparar durante años su salida, dejó el cargo de director ejecutivo en 2017, se retiró como codirector de inversiones en 2022 y vendió toda su participación en Bridgewater en 2025.

Dalio donó millones a causas filantrópicas. Gentileza - Bloomberg

El patrimonio de Ray Dalio

El patrimonio personal de Ray Dalio está estimado actualmente en u$s16.000 millones. Una buena parte de esa riqueza se empezó a construir cuando estaba al frente de Bridgewater y gracias a las ganancias que recibió mientras todavía conservaba su participación en la compañía.

Fuera de las inversiones, Dalio también desarrolló una extensa actividad filantrópica. Junto con su esposa se sumó a Giving Pledge, la iniciativa impulsada por Bill Gates y Warren Buffett, y mediante Dalio Philanthropies destinó más de u$s1.000 millones a diferentes causas.

También publicó libros sobre economía, mercados y liderazgo. Entre ellos se encuentra “Principios: Vida y trabajo”, lanzado en 2017 y convertido en un éxito de ventas, además de otros títulos dedicados a las crisis de deuda y a los cambios en el orden económico internacional.