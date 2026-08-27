Abandonó su trabajo estable tras una tragedia y construyó un imperio de u$s3.500 millones: la historia de Hiroshi Mikitani

El terremoto de Kobe cambió el rumbo de su carrera y lo llevó a apostar por internet cuando el comercio electrónico todavía daba sus primeros pasos.

Algunas de las mayores compañías tecnológicas nacieron cuando a internet todavía no se lo veía ni cerca de ocupar el lugar que tiene actualmente. En Japón, uno de los empresarios que detectó temprano ese cambio fue Hiroshi Mikitani , quien dejó su carrera dentro del sector financiero para apostar por un modelo de compras online que recién comenzaba a desarrollarse.

La decisión llegó después de un evento traumático que cambió su manera de pensar sobre el futuro. Tras perder familiares y amigos durante el terremoto de Kobe de 1995 , abandonó su puesto en el Banco Industrial de Japón y empezó un recorrido empresarial que dos años después desembocaría en la creación de Rakuten .

Mikitani nació en Kobe y estudió Comercio en la Universidad de Hitotsubashi. Después de graduarse ingresó al Banco Industrial de Japón , donde trabajó como banquero de inversiones, y más adelante obtuvo un MBA en Harvard Business School. Su trayectoria iba encaminada hacia una carrera tradicional hasta que el terremoto que golpeó Kobe en enero de 1995 cambió sus prioridades . La tragedia dejó más de 6.000 muertos y entre las víctimas había familiares y amigos cercanos del empresario.

Poco después decidió dejar el banco y creó Crimson Group , una consultora que funcionó como su primer proyecto independiente. En 1997 dio el siguiente paso y lanzó Rakuten junto con un equipo de cinco personas. La empresa buscó resolver uno de los principales obstáculos que tenían los comercios japoneses para vender por internet con un sistema de un costo fijo mensual y sin porcentaje sobre las ventas para determinados planes.

La estrategia consiguió atraer vendedores y, apenas tres años después de su creación, Rakuten salió a bolsa en el JASDAQ y empezó una expansión que terminó llevándola mucho más allá del comercio electrónico japonés. Con el tiempo, la compañía ingresó en sectores como servicios financieros, turismo, contenido digital y medios.

También hizo adquisiciones internacionales como Buy.com, PriceMinister, Play.com, Wuaki.tv y Kobo, además de invertir u$s100 millones en Pinterest. Otro de los cambios impulsados por Mikitani llegó cuando decidió que el inglés se transformara en el idioma corporativo de la empresa para que Rakuten pudiera competir fuera de Japón y acelerar su crecimiento internacional.

Hiroshi Mikitani cambió las reglas del comercio online en Japón. Gentileza - Akio Kon

Su ascenso en el mundo del deporte: la presencia de Rakuten

Mikitani, aficionado al fútbol, empezó a llevar la marca Rakuten hacia equipos y competencias con gran exposición internacional. Una de sus primeras operaciones fue la compra del Vissel Kobe, club japonés que pasaba por una situación económica delicada. La adquisición permitió sostener a la institución y posteriormente impulsar su crecimiento dentro del fútbol local.

Rakuten también ingresó al béisbol profesional con la creación de los Tohoku Rakuten Golden Eagles. El equipo alcanzó uno de sus mayores logros en 2013, cuando consiguió ganar la Serie de Japón. A partir de ese momento, la compañía exploró acuerdos con la Fórmula 1 y mantuvo negociaciones para patrocinar a McLaren, aunque finalmente esa operación no llegó a concretarse.

El vínculo de Mikitani con el FC Barcelona también se desarrolló durante varios años, ya que en 2010 había sido propuesto como posible embajador del club en Japón y posteriormente Rakuten asoció su nombre con la institución catalana a través de uno de sus acuerdos deportivos más importantes.

El hombre que combinó su éxito empresarial con una fuerte apuesta por el deporte profesional. Gentileza - Koichi Imai

El patrimonio de Hiroshi Mikitani

Actualmente, el patrimonio de Hiroshi Mikitani está estimado en u$s3.500 millones. El origen de la mayor parte de su riqueza está directamente relacionado con Rakuten y con las participaciones que mantuvo durante años junto con su familia y Crimson Group. El crecimiento bursátil y la expansión internacional de la compañía lo convirtieron en uno de los empresarios más ricos de Japón.

A lo largo de su trayectoria, su patrimonio atravesó fuertes variaciones por el precio de las acciones y la valuación del conglomerado. En diferentes momentos llegó a ser estimado incluso por encima de los u$s8.000 millones. Además de sus negocios tecnológicos y deportivos, Mikitani manifestó su intención de destinar parte de su riqueza a proyectos filantrópicos, especialmente aquellos relacionados con la educación y el aprendizaje del inglés en Japón.