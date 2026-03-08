De cuánto es la fortuna de Jack Doohan, el piloto que perdió el lugar con Franco Colapinto

A pesar de haber sido reemplazado por el piloto argentino, supo construir una carrera y una fortuna en el camino a la Fórmula 1.

Jack Doohan es un piloto australiano de automovilismo que ganó notoriedad en los últimos años por su llegada a la Fórmula 1 con la escudería Alpine. Hijo del legendario motociclista Mick Doohan, el joven corredor logró abrirse camino en las categorías formativas del automovilismo hasta alcanzar la máxima categoría del deporte motor, donde compitió en varias carreras durante la temporada 2025 .

Aunque su paso por el equipo fue breve y terminó siendo reemplazado por el argentino Franco Colapinto , el piloto logró construir una carrera profesional que le permitió acumular millones de dólares gracias a contratos, patrocinadores y su propia presencia en la Fórmula 1. A pesar de las polémicas y el cambio de piloto en Alpine, Doohan sigue siendo uno de los talentos jóvenes más conocidos del automovilismo internacional.

Jack Doohan nació en Gold Coast, Australia, y creció en un entorno completamente ligado al deporte motor. Es hijo de Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de motociclismo en la categoría 500cc, lo que influyó en su temprana pasión por las carreras. Desde muy joven comenzó a competir en karting y luego avanzó por diferentes campeonatos internacionales.

Su carrera dio un salto importante cuando ingresó a programas de desarrollo de equipos de Fórmula 1. Primero formó parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull y luego se unió a la Academia Alpine, donde empezó a trabajar como piloto de pruebas y reserva mientras competía en categorías como Fórmula 3 y Fórmula 2.

Además de tener un buen respaldo económico, el australiano consiguió buenos resultados, incluyendo un subcampeonato en Fórmula 3 y un destacado desempeño en Fórmula 2 , lo que lo posicionó como una de las promesas del automovilismo. Gracias a ese rendimiento, Alpine decidió darle una oportunidad como piloto titular en la Fórmula 1.

Sin embargo, su etapa en el equipo fue corta. Tras algunos resultados irregulares en el inicio de la temporada 2025, la escudería decidió reemplazarlo por Franco Colapinto, lo que generó un fuerte impacto en el paddock y marcó un giro en la carrera del joven piloto.

De cuánto es el patrimonio de Jack Doohan

Distintos portales especializados en celebridades y deportistas estiman que la fortuna de Jack Doohan ronda entre 1 y 2 millones de dólares en 2026, una cifra que proviene principalmente de su contrato como piloto en la Fórmula 1, además de patrocinios y acuerdos comerciales.

Durante su etapa en Alpine, el piloto australiano tenía un salario estimado de entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada, algo habitual para los debutantes en la categoría. A medida que su carrera continúe y consiga nuevos contratos o patrocinadores, se espera que su patrimonio pueda crecer significativamente en los próximos años.