El joven que arregló su corazón roto con 30 millones de dólares

Sunny destinó parte de su premio a pagar la hipoteca de su madre y a asegurar la estabilidad económica de su familia.

La vida puede cambiar en un instante y para Sandeep “Sunny” Singh llegó de la forma más inesperada: su novia lo dejó y ganó 30.5 millones de dólares en la lotería Mega Millions.

Trabajador, responsable y comprometido con su familia desde la adolescencia, este joven de 22 años había pasado años equilibrando estudios , dos trabajaos y las obligaciones del hogar después de la muerte de su padre, hasta que un golpe de suerte le dio la oportunidad de superar un corazón roto y transformar su destino. ¡Descubrí su historia!

Antes de convertirse en millonario, “Sunny” Singh llevaba una vida marcada por el esfuerzo y la responsabilidad. Desde los 14 años, tras la muerte de su papá, asumió un papel clave en el hogar, ayudaba a su madre a pagar las facturas y la hipoteca familiar.

Para sostenerse económicamente, trabajó en varios empleos, desde McDonald’s hasta Best Buy y Citizens Bank , todo mientras estudiaba informática en Cape Cod Community College; dejando poco tiempo para su vida personal.

El joven también era metódico y constante: adquiría boletos de lotería dos veces al mes desde que cumplió 21 años, siempre siguiendo un patrón y horario precisos. Pero un problema con sus turnos laborales casi le impide participar en el sorteo del 17 de octubre .

“Tenía que ir a trabajar, así que le pedí a mi hermana que me comprara el ticket mientras estaba allí”, relató Sunny.

Sandeep Singh

Su corazón roto pasó a segundo plano

El golpe más duro para Sunny no fue económico ni académico, sino sentimental. Apenas semanas antes de descubrir que había ganado la lotería, su novia lo dejó. “Rompió conmigo, pero ahora mismo no me preocupa. Al principio me rompió el corazón, pero ahora lo estoy superando”, declararía más tarde.

El descubrimiento del premio fue sorprendente. La noche del 17 de octubre, al conectarse a su computadora, Sandeep se enteró de que uno de los tickets que su hermana había comprado en su nombre contenía los números ganadores: 13-37-40-46-52 con Megaball 29.

"Se me cayó el billete. Mi madre lo recogió. Lo leyó varias veces", declaró a la prensa en ese momento.

La recompensa mayor total era de 61 millones de dólares, pero otro afortunado jugador en California también acertó, así que la se repartieron 30.5 millones cada uno. Sin embargo, Singh decidió aceptar un pago único de 23 millones, lo que supone unos 16 millones por los recargos de impuestos.

Con esa fortuna en mano, sus prioridades eran claras: "ayudar a mi madre con la hipoteca, ayudar a la familia y donar algo de dinero a la comunidad", detalló a los periodistas de Massachusetts.