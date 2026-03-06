De cuánto es la fortuna de Selena Gomez y cómo se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo + Seguir en









De actriz y cantante a empresaria multimillonaria, conocé la historia de ascenso de una de las artistas más famosas del mundo.

De las pantallas a lo más alto del mundo, Selena Gomez. Imagen: Aeon/GC Images/Getty Images

Selena Gomez es una cantante, actriz y empresaria estadounidense que se convirtió en una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. Con una carrera que comenzó cuando era niña en la televisión y que luego se expandió a la música, el cine y los negocios, la artista logró construir un verdadero imperio que hoy vale millones de dólares.

A lo largo de los años, la estrella logró mantenerse vigente en distintos ámbitos del espectáculo y los negocios. Desde sus éxitos musicales y su trabajo como actriz hasta su faceta como empresaria, Selena Gomez fue ampliando sus fuentes de ingresos y consolidando una de las fortunas más importantes entre las celebridades de su generación.

Selena Gomez La actriz, cantante y empresaria tiene un patrimonio de millones de dólares. Imagen: Chris Pizzello/AP De pequeña estrella de la TV a empresaria multimillonaria: la historia de Selena Gomez Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. Su carrera comenzó cuando era niña con participaciones en programas de televisión, entre ellos la serie infantil “Barney & Friends”. Con el paso de los años empezó a ganar notoriedad en la industria del entretenimiento y dio el salto a producciones cada vez más importantes.

El gran salto a la fama llegó cuando protagonizó la serie de Disney Channel “Wizards of Waverly Place”, que la convirtió en una estrella juvenil a nivel internacional. A partir de ese momento, su carrera se expandió a la música con varios discos exitosos y giras que consolidaron su popularidad en todo el mundo.

Con el tiempo, Gomez también desarrolló su faceta empresarial. En 2020 lanzó su marca de cosméticos Rare Beauty, que rápidamente se transformó en un enorme éxito comercial y se convirtió en la principal fuente de su riqueza. Además, la artista firmó contratos publicitarios millonarios con marcas como Puma y Coach, y obtiene importantes ingresos por redes sociales, donde tiene cientos de millones de seguidores.

De cuánto es el patrimonio de Selena Gomez De acuerdo con sitios especializados, el patrimonio de Selena Gomez se estima en 1.000 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las celebridades más ricas del mundo. Gran parte de esa fortuna proviene del éxito de su marca de cosméticos Rare Beauty y de sus múltiples negocios y proyectos en la industria del entretenimiento. Otros ingresos importantes provienen de su trabajo como actriz, productora, cantante y de acuerdos publicitarios y publicaciones patrocinadas en redes sociales.

