Olvidate de los robos: los 3 inventos que protegerán tu teléfono de la inseguridad

El mayor problema con los celulares es el hecho de exponerse a sacarlo en la vía pública ante la ola de inseguridad.

Sacar el celular en la calle es todo un drama, pero con este invento, los usuarios podrán usarlo en la vía pública sin peligros. Freepik

Salir a la calle y usar el celular en la vía pública se convirtió en un verdadero deporte de riesgo. Ante la incesante ola de robos que afecta a millones de usuarios en todo el mundo, la necesidad de encontrar un método efectivo para no perder el equipo de un tirón es cada vez más urgente.

Para combatir esta modalidad de arrebato, una empresa decidió meterse de lleno en el terreno de la seguridad de los dispositivos móviles con una propuesta simple que promete cambiar la forma en la que transitamos con nuestros teléfonos encima.

Correa Peak Design Este es uno de los modelos disponibles para evitar que te arrebaten tu celular. Peak Design Correas super resistentes para evitar robos Peak Design, reconocida en el mundo de la fotografía por sus artículos de alto rendimiento, lanzó una línea compuesta por tres accesorios diseñados para anclar el dispositivo directamente al cuerpo del usuario. El catálogo arranca con la Mobile Cuff, una pulsera reforzada pensada para la muñeca, y sube la apuesta con las versiones Crossbody Strap y Multi-Strap, las cuales funcionan como arneses cruzados sobre el torso e incluso permiten enganchar llaves o billeteras en el mismo agarre.

El secreto de esta nueva línea está en el diseño práctico de su enganche y en la resistencia brutal de sus materiales. Cada punto de agarre está preparado para aguantar tirones de hasta 23 kilos de fuerza, lo que hace prácticamente imposible que un delincuente te arranque el equipo de un manotazo.

Embed - The Mobile Crossbody Multi-Strap is Here Estas herramientas, que además traen un adaptador para usarse con cualquier funda tradicional, saldrán al mercado con valores que van desde los 30 hasta los 60 dólares, presentándose como una alternativa mucho más accesible y segura frente a los constantes hurtos.

