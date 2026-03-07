Salir a la calle y usar el celular en la vía pública se convirtió en un verdadero deporte de riesgo. Ante la incesante ola de robos que afecta a millones de usuarios en todo el mundo, la necesidad de encontrar un método efectivo para no perder el equipo de un tirón es cada vez más urgente.
Olvidate de los robos: los 3 inventos que protegerán tu teléfono de la inseguridad
El mayor problema con los celulares es el hecho de exponerse a sacarlo en la vía pública ante la ola de inseguridad.
-
El último te sorprenderá: los 5 alimentos que consumen los millonarios más excéntricos
-
De cuánto es la fortuna de Selena Gomez y cómo se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo
Para combatir esta modalidad de arrebato, una empresa decidió meterse de lleno en el terreno de la seguridad de los dispositivos móviles con una propuesta simple que promete cambiar la forma en la que transitamos con nuestros teléfonos encima.
Correas super resistentes para evitar robos
Peak Design, reconocida en el mundo de la fotografía por sus artículos de alto rendimiento, lanzó una línea compuesta por tres accesorios diseñados para anclar el dispositivo directamente al cuerpo del usuario. El catálogo arranca con la Mobile Cuff, una pulsera reforzada pensada para la muñeca, y sube la apuesta con las versiones Crossbody Strap y Multi-Strap, las cuales funcionan como arneses cruzados sobre el torso e incluso permiten enganchar llaves o billeteras en el mismo agarre.
El secreto de esta nueva línea está en el diseño práctico de su enganche y en la resistencia brutal de sus materiales. Cada punto de agarre está preparado para aguantar tirones de hasta 23 kilos de fuerza, lo que hace prácticamente imposible que un delincuente te arranque el equipo de un manotazo.
Estas herramientas, que además traen un adaptador para usarse con cualquier funda tradicional, saldrán al mercado con valores que van desde los 30 hasta los 60 dólares, presentándose como una alternativa mucho más accesible y segura frente a los constantes hurtos.
- Temas
- Millones
Dejá tu comentario