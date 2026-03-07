Otra marca de ropa que no soportó la crisis: más de 450 locales cierran definitivamente por quiebra + Seguir en









Una mítica cadena de los Estados Unidos no pudo adaptarse a los cambios en el escenario económico y se despide de sus clientes.

Con fuertes liquidaciones, está realizando el cierre de más de 450 locales. Imagen: Freepik

El sector de la moda atraviesa un momento complejo a nivel mundial. La combinación de inflación, cambios en los hábitos de consumo y el avance de la venta online golpea con fuerza incluso a las cadenas tradicionales, conocidas por millones de personas, que dependen de locales físicos en centros comerciales.

A esto se suma la fuerte competencia de marcas de bajo costo y de plataformas internacionales que venden ropa a precios muy bajos, lo que dificulta sostener estructuras comerciales grandes. En ese contexto, varias empresas históricas del rubro enfrentan serias dificultades financieras y algunas directamente no logran sobrevivir. Este parece ser el caso de Francesca's.

Francesca's De vender 500 millones de dólares anuales a declararse en bancarrota, la historia de la marca. Imagen: Kayla Renie | MLive.com Qué pasó con Francesca’s La cadena de moda femenina Francesca’s anunció su quiebra y el cierre definitivo de más de 450 locales en Estados Unidos, en medio de un proceso de liquidación de mercadería con fuertes descuentos para los clientes.

Había sido fundada en 1999 en Houston, Texas, y logró crecer rápidamente con un modelo de boutiques que vendían ropa, accesorios y regalos dirigidos al público femenino. Con el paso de los años llegó a operar cientos de tiendas en centros comerciales de todo el país y a generar ventas por más de 500 millones de dólares anuales.

El auge de la marca también la llevó a cotizar en el mercado bursátil estadounidense y a consolidar una presencia fuerte en el retail de moda accesible. Sin embargo, el avance del comercio electrónico y la caída del tráfico en los malls comenzaron a afectar su desempeño financiero.

En los últimos años, la situación se volvió cada vez más complicada y finalmente la compañía no pudo afrontar deudas cercanas a los 250 millones de dólares, lo que terminó empujándola a iniciar un proceso judicial de quiebra y liquidación de sus operaciones. Francesca's Después de más de 30 años, se despide del mercado de la indumentaria femenina. Imagen: Josh Brasted/Getty Images No es la primera crisis de la marca En realidad, Francesca’s ya había atravesado un momento crítico en 2020, cuando se declaró en bancarrota por primera vez en medio de la pandemia de COVID-19 y la caída del comercio minorista en tiendas físicas. Tras ese episodio, la empresa intentó reorganizarse con nuevos inversores y cambios en su estrategia comercial, incluyendo la adquisición de otras marcas y el desarrollo de nuevas líneas de productos. Sin embargo, esas medidas no lograron revertir los problemas estructurales del negocio. Ahora, frente a la imposibilidad de sostener su operación, la compañía inició un proceso de liquidación total: todos los locales cerrarán, el inventario se venderá con fuertes descuentos y el proceso se realizará bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para ordenar sus deudas y obligaciones con acreedores.

