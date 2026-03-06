El último te sorprenderá: los 5 alimentos que consumen los millonarios más excéntricos

Lejos de ser baratos, estos ingredientes son los más costosos del mundo y suelen ser comprados por quienes más millones poseen.

Quienes cuentan con una fortuna de millones de dólares, no escatiman a la hora de comprar los ingredientes más caros para sus comidas.

Hay personas dispuestas a gastar millones de dólares al año solamente para darse gustos raros en la mesa . Los dueños de las fortunas más grandes del mundo no dudan en pagar cifras ridículas por productos que son casi imposibles de conseguir en cualquier supermercado que esté al alcance del resto.

No se trata de ir a comer a un buen restaurante, sino de comprar ingredientes que tienen una producción tan limitada y costosa que los vuelve una rareza en todo el planeta. Quienes logran entrar a este circuito cerrado terminan desembolsando una locura de dinero por algunos gramos de comida.

La lista de estos consumos exclusivos incluye desde carnes de Asia hasta un queso hecho en Europa del Este . Todos comparten la misma regla: para conseguirlos en el mercado internacional hay que pagar miles de dólares por porciones muy chicas.

Este caviar, que además viene en una lata de oro, es uno de los alimentos más caros que existen.

Entre las opciones más buscadas, se destacan cinco ingredientes que lideran el ranking de los más caros a nivel global, y solo quienes tengan millones en sus patrimonios pueden permitirse comprarlos sin tener que sufrir económicamente.

Considerado el más caro del mundo por los Récord Guinness , este caviar sale únicamente de los esturiones beluga albinos del mar Caspio. Lo que dispara su precio es la edad del pez: para que las huevas tengan ese color claro y sabor suave, el esturión tiene que tener entre 60 y 100 años . El kilo se vende a unos 34.500 dólares y, como toque final, se entrega en latas bañadas en oro de 24 quilates .

Carne de Wagyu

Este corte japonés es famoso por la cantidad de grasa infiltrada en el músculo, lo que hace que la carne literalmente se derrita en la boca. Para llegar a la máxima calidad, conocida como A5, las vacas se crían con reglas muy estrictas y sin ningún tipo de estrés. El kilo supera los 430 dólares, un valor que se explica por este proceso de cría y porque Japón prohíbe exportar el animal vivo.

Wagyu marmolado Miguel Vergara La carne Wagyu tiene distintos niveles de marmolado, siendo el A5 el más caro de todos. Miguel Vergara

Trufa blanca

Conocida como el "oro blanco" de la gastronomía, esta trufa tiene un problema: no se puede cultivar en invernaderos. Solo crece de forma salvaje bajo ciertos árboles en la región italiana de Piamonte, y para encontrarla se usan perros entrenados durante una corta temporada de otoño e invierno. Como se depende 100% de la naturaleza para conseguirla, el kilo se paga entre 2.700 y 5.400 dólares.

Setas Matsutake

Estos hongos de Japón crecen pegados a las raíces de los pinos rojos y, al igual que la trufa blanca, no se pueden plantar de forma artificial. A esto se suma que una plaga está destruyendo los bosques de pinos japoneses, por lo que la cosecha anual cayó a menos de mil toneladas en todo el país. Por esta enorme escasez, el medio kilo cuesta unos 1.900 dólares.

Matsutake Tomomarusan Este hongo elevó mucho su valor por una plaga que afecta a los arboles donde crece. Tomomarusan

Queso Pule

Se hace en una reserva natural de Serbia y es el queso más caro del mundo por lo difícil que es fabricarlo. Se usa solamente leche de burras de los Balcanes, un animal que da apenas unos 300 mililitros por día, a diferencia de una vaca lechera da más de 30 litros.

Como se necesitan 25 litros de leche ordeñada a mano para hacer un solo kilo de queso, su precio arranca en 1.100 dólares y puede superar los 5.400 dólares en el mercado internacional.