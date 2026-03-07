De cuánto es la fortuna de Flavio Briatore, el polémico líder de Alpine

Hoy se encuentra vinculado al equipo de Fórmula 1, pero su carrera no estuvo privada de polémicas y grandes negocios.

Flavio Briatore es una de las figuras más conocidas y controvertidas del mundo de la Fórmula 1 . El empresario italiano, actualmente vinculado al equipo Alpine, construyó una carrera marcada por grandes negocios , éxitos deportivos y también varias polémicas que lo mantuvieron durante años en el centro de la escena del automovilismo.

A lo largo de su trayectoria logró acumular una enorme fortuna de cientos de millones de dólares gracias a sus inversiones, su rol en equipos de Fórmula 1 y distintos emprendimientos en el mundo del lujo. Su estilo extravagante y su carácter polémico lo convirtieron en uno de los personajes más influyentes (y discutidos) del paddock .

Flavio Briatore nació en Italia en 1950 y comenzó su carrera empresarial lejos del automovilismo. Durante sus primeros años trabajó en distintos negocios hasta que logró posicionarse como franquiciado de la marca de moda Benetton , lo que le permitió dar el salto a proyectos de mayor escala.

Uno de los líderes de Alpine, con una fuerte historia ligada a la Fórmula 1 y no carente de polémicas.

Su verdadero reconocimiento llegó cuando se involucró en la Fórmula 1. Allí se convirtió en una figura clave dentro del equipo Benetton, donde impulsó el desarrollo de jóvenes pilotos y fue uno de los responsables de los primeros campeonatos mundiales de Michael Schumacher en los años noventa.

Más tarde repitió el éxito con Renault , donde lideró el proyecto que llevó a Fernando Alonso a conquistar dos títulos mundiales. Gracias a su capacidad para detectar talento y transformar equipos competitivos, Briatore pasó a ser considerado uno de los grandes estrategas de la categoría.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por fuertes polémicas. El escándalo más recordado fue el llamado “Crashgate” del Gran Premio de Singapur 2008, cuando fue acusado de ordenar un choque deliberado para beneficiar a su equipo, lo que derivó en una sanción y una suspensión de la Fórmula 1 que posteriormente fue revertida.

De cuánto es el patrimonio de Flavio Briatore

Según estimaciones de distintos sitios especializados, el patrimonio de Flavio Briatore ronda actualmente los 400 millones de dólares, lo que lo ubica entre los empresarios más ricos vinculados al automovilismo.

Gran parte de su fortuna proviene de su trabajo en la Fórmula 1, pero también de múltiples inversiones en hoteles, restaurantes, clubes exclusivos y negocios vinculados al entretenimiento y el lujo. Estas actividades, sumadas a su experiencia como dirigente deportivo, le permitieron consolidar una enorme riqueza a lo largo de las últimas décadas.