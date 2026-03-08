El nuevo invento que cambiará por completo la rutina con tu familia, en especial si tenés hijos pequeños + Seguir en









Ideal para poder tener un estilo de vida más saludable y compartir tiempo con los chicos.

Varios padres podrán celebrar la llegada de este invento, que facilitará su vida. Freepik

El día a día en la vida de los padres, que hacen malabares para equilibrar su trabajo y el cuidado de los hijos, es un drama que sufren millones de adultos a lo largo y ancho del mundo. Entre todos esos problemas, disfrutar tiempo con los niños y hacerse responsables del hogar, podría dejar de ser una complicación.

Este invento permitirá que los más chicos puedan formar parte de los trayectos de los mayores, sin la necesidad de estar muy preocupados por la seguridad. Debido a su diseño, permite el traslado seguro además de tener varias funciones que harán que el desgaste no sea tan grande.

Bicicleta millones Xtracycle La bicicleta es ideal para que los padres puedan llevar a sus hijos en un medio de transporte ecológico y seguro. Xtracycle La nueva bicicleta que es furor en todo el mundo La Xtracycle Swoop ASM es una bicicleta eléctrica. A diferencia de los modelos convencionales que solo permiten llevar a un pasajero, esta posee un cuadro extendido y reforzado que puede soportar hasta 181 kilos de peso total, lo que permite trasladar hasta a tres niños sentados cómodamente en la parte de atrás.

Este vehículo fue diseñado para reemplazar al auto en trayectos urbanos cortos y medianos. Gracias a su capacidad de carga, millones de personas pueden realizar los viajes escolares y las compras del supermercado sin preocuparse por el costo del combustible ni por encontrar un lugar donde estacionar.

Actualmente, el invento ya se puede reservar a través del sitio oficial de Xtracycle por un precio de 4.499 dólares. Este valor incluye el envío gratuito en varias regiones, y accesorios clave para el transporte de pasajeros, como los rieles de protección laterales para que los niños viajen seguros y no sufran caídas accidentales.

Embed - Introducing the all new Swoop ASM from Xtracycle Las principales características Se alimenta de una batería de 630 Wh que otorga una autonomía de hasta 96 kilómetros por carga, distancia más que suficiente para cubrir los recorridos habituales de varios días sin necesidad de conectarla a la red eléctrica. Uno de sus puntos más innovadores es la configuración de sus ruedas: la delantera es de 26 pulgadas y la trasera de 20. Esta diferencia de tamaño es fundamental para el equilibrio, ya que permite que los niños o las compran, viajen mucho más cerca del suelo. Al bajar el centro de gravedad, se evita que la bicicleta se vuelva inestable o se tambalee cuando los pasajeros se mueven. A pesar de su robustez, el vehículo pesa sólo 29 kilos, lo que facilita su maniobrabilidad para cualquier adulto.

