¿De cuánto es la fortuna de Kendall Jenner en 2025, la modelo del clan Kardashian?

La famosa influencer está formando su propia carrera con campañas, acuerdos comerciales y proyectos propios que potencian sus ingresos.

La modelo del clan Kardashian cuenta con una gran fortuna en 2025. Gentileza - Parade

La familia Kardashian-Jenner es de las más emblemáticas del mundo. Todo empezó con un reality, que no sólo las llevó a la fama, sino que potenció las carreras de cada una de las integrantes. Kendall Jenner, la primera hija del segundo matrimonio de Kris, se ganó una muy buena reputación dentro de la industria del modelaje.

Si bien su perfil es más reservado que el del resto de sus hermanas, eso le permitió construir una carrera por su cuenta en base a su talento. Esto incluye campañas internacionales, caminatas en las mejores pasarelas del mundo, proyectos personales y grandes contratos.

kendall jenner ¿Quién es Kendall Jenner? Kendall Jenner nació el 3 de noviembre de 1995 y creció frente a cámaras desde su infancia gracias al reality que convirtió a su familia en una marca mundial. A diferencia de sus hermanas, siempre buscó un camino lejos del escándalo mediático y más relacionado al trabajo dentro de la moda.

Su adolescencia transcurrió entre estudios, sets de grabación y sus primeros contactos con agencias profesionales. Si bien ese ambiente no es el mejor para alguien tan joven, le dio una visibilidad temprana, abriéndole las puertas al mundo del modelaje, su verdadera pasión.

Carrera de Kendall Jenner A los 14 años firmó su primer contrato con la reconocida agencia Wilhelmina Models y desde ese momento arrancó a recibir propuestas importantes. Con el tiempo fue creciendo en el ambiente y se transformó en una figura recurrente de las principales semanas de la moda.

Marcas como Calvin Klein, Fendi, Chanel o Estée Lauder la eligieron para sus campañas, lo que la llevó a convertirse en una de las modelos más buscadas del planeta. Pero en paralelo, su lado influencer le abrió las puertas a otro tipo de negocios. Gracias a su gran cantidad de seguidores, cada publicación que hace en Instagram le genera grandes ingresos. Pero su emprendimiento más fuerte hasta ahora es la marca de tequila 818, que está creciendo cada vez más dentro de las bebidas de lujo en Estados Unidos. Patrimonio de Kendall Jenner Para 2025, las estimaciones calculan que Kendall Jenner acumula alrededor de 60 millones de dólares en patrimonio. Eso se basa en sus acuerdos con firmas internacionales, campañas anuales, colaboraciones comerciales, sus publicaciones pagas en redes y el impulso empresarial de su marca de bebidas. A partir del éxito de su marca de tequila, su perfil puede llegar a correrse del mundo del modelaje y pasar a ser mejor conocida como una empresaria.

