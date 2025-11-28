¿Competencia o ayuda?: el nuevo invento que podría dejar sin trabajo a millones de cocineros + Seguir en









Un robot irrumpe en las cocinas y plantea un futuro donde la velocidad y la automatización son protagonistas.

Un sistema capaz de producir comida sin pausa concentra millones en inversión. Freepik

El avance tecnológico mueve millones y alimenta la discusión sobre si las máquinas desplazan a la mano de obra humana o funcionan como aliadas en tareas repetitivas. En ese marco surge un desarrollo europeo que promete transformar las cocinas profesionales.

La automatización crece con fuerza en sectores donde la precisión, la velocidad y el ahorro energético marcan la diferencia. Esa tendencia llega ahora al mundo gastronómico con un sistema que redefine la producción de alimentos.

Embed - Circus Group CA-1 Product Demo 120 platos por hora: cómo funciona este invento El dispositivo CA-1, creado por la empresa alemana Circus SE, opera como una cocina totalmente automatizada capaz de preparar hasta 120 platos por hora sin intervención humana. Según la informaron los expertos, su estructura ocupa solo siete metros cuadrados e integra brazos robóticos que ejecutan cada paso del proceso.

El sistema almacena 36 ingredientes en silos inteligentes que controlan el estado de cada insumo, mientras cuatro ollas de inducción se mueven a distintas velocidades para ajustar cocción y textura. La inteligencia artificial aplicada supervisa temperatura, tiempos y variaciones para garantizar resultados uniformes.

El usuario selecciona la receta en una pantalla táctil y, desde ese momento, el CA-1 opera de manera autónoma mediante sensores de visión, inventario e higiene que coordinan cada movimiento. El plato terminado se traslada a un compartimento calefaccionado donde queda sellado hasta su retiro.

Además de platos calientes, el equipo puede preparar opciones frías como ensaladas o granola en paralelo, lo que amplía su capacidad de producción y acelera los tiempos de servicio. Reducción de personal: cuántas personas se necesitan El funcionamiento del CA-1 elimina la necesidad de un equipo de cocina tradicional. Solo se requiere un operador para tareas de limpieza y reposición, un trabajo que demanda alrededor de 90 minutos por cada 500 comidas. Esta reducción de personal genera debate sobre el futuro laboral en el sector gastronómico. La empresa asegura que el modelo ofrece eficiencia y seguridad, aunque su implementación también plantea preguntas sobre el rol humano en un mercado que incorpora automatización a gran velocidad.

