Creó Twitch y se volvió millonario, pero una serie de pasos lo llevaron al fracaso: los 9 errores de Justin Kan

El creador de una de las mayores plataformas de streaming comparte los tropiezos que marcaron su camino y las lecciones que dejó su caída.

Se hizo millonario al vender Twitch y en pocos años perdió todo.

El recorrido de Justin Kan suele verse como un ejemplo del éxito rápido dentro del mundo tecnológico . Sin embargo, detrás de la venta millonaria de Twitch también existe una etapa llena de tropiezos y errores que el propio emprendedor decidió contar para mostrar el costo de una mala estrategia empresarial.

Después de transformar el streaming en un fenómeno mundial, Kan buscó repetir el camino con un proyecto totalmente distinto. La apuesta terminó mal y su experiencia se volvió un caso que hoy sirve para entender cómo una idea atractiva no siempre garantiza un buen final.

Kan comenzó su historia emprendedora en 2007 con Justin.tv , una plataforma que transmitía su vida diaria durante las 24 horas. Lo que empezó como un experimento terminó convirtiéndose en un espacio que atrajo a miles de usuarios y que, con el tiempo, dio lugar a Twitch , la plataforma que cambió la forma de ver videojuegos en vivo.

El crecimiento fue tan grande que, en 2014, Amazon compró la compañía por cerca de 970 millones de dólares , ubicando a Kan entre los emprendedores más destacados del sector. Ese logro lo impulsó a buscar un nuevo desafío y así nació Atrium , un proyecto legal pensado para emprendedores. La idea prometía mucho, pero el resultado fue el opuesto.

Mientras Twitch alcanzaba un impacto global, Atrium avanzaba solo en apariencia. Kan formó un equipo amplio, consiguió grandes inversores y recaudó financiamiento. Pero la empresa nunca logró estabilidad y terminó cerrando.

El propio Kan contó que Atrium perdió 75 millones de dólares en tres años y que el fracaso lo obligó a revisar sus motivaciones, decisiones y prioridades. Su reflexión se volvió viral porque habló sin filtros sobre sus equivocaciones y el peso del ego después de un éxito tan grande como la venta de Twitch.

Según lo que explicó, la falta de una misión clara, la búsqueda de un crecimiento acelerado y una estructura desordenada fueron los elementos que terminaron empujando al proyecto hacia un final inevitable.

Las 9 enseñanzas de Justin Kan para no cometer sus errores

A partir de su experiencia, Kan elaboró nueve puntos que considera claves para cualquier emprendedor:

Una idea atractiva no alcanza si no existe dirección sólida. Crear desde la convicción, no por presión personal o una ambición exagerada. Definir la misión desde el inicio para evitar los choques internos. Evitar contrataciones masivas demasiado rápido. No priorizar el crecimiento si el producto todavía no está definido. Definir el público objetivo sin querer abarcar a todos. Bajar el tono a la lógica del "ganar a cualquier costo", porque daña relaciones importantes. Revisar las motivaciones personales para sostener momentos difíciles. Aceptar los fracasos como parte del camino y seguir adelante.

Kan afirma que cerrar Atrium fue un golpe duro, aunque necesario para encontrar un rumbo más compatible con lo que realmente lo motiva. Hoy se dedica a crear contenido y asegura que esa elección le genera una satisfacción real.