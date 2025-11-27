No, Millie Bobby Brown no es la actriz mejor paga de Stranger Things a pesar de su sueldo millonario

La actriz británica también es la protagonista de otros éxitos de Netflix, como "Enola Holmes", "The Electric State" y "Damsel".

Los primeros cuatro capítulos de la entrega final llegaron anoche a Netflix y los próximos se estrenarán el 25 de diciembre.

Después de casi una década de teorías y giros impactantes, "Stranger Things" estrenó los primer capítulos de su quinta temporada en Netflix . El cierre llegó cargado de expectativas y también de una extraña sensación de despedida, ya que la historia que acompañó a toda una generación está a punto de dar su último salto al Upside Down .

Aunque Millie Bobby Brown se convirtió en el rostro más conocido de la producción, por su papel de Eleven, y es la protagonista de otros éxitos de la plataforma, como "Enola Holmes", no es la actriz mejor paga del elenco. ¡Descubrí quien es!

La llegada de la quinta temporada de "Stranger Things" vino acompañada de una renegociación en los salarios de los actores del elenco. Según el medio "Business Insider", Netflix diseñó una estructura dividida en cuatro niveles , con montos que reflejan la evolución del reparto desde el estreno en 2016, cuando los protagonistas infantiles ganaban 25.000 dólares por episodio .

Primero, están los nombres con mayor trayectoria previa al fenómeno: Winona Ryder y David Harbour . Ambos tienen contratos por 9.5 millones de dólares para esta nueva tanda de episodios. Esto refleja un gran aumento a comparación de la tercera entrega, donde ganaban 2.8 millones cada uno .

El segundo junta a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink , el grupo central. Todos recibirán 7 millones de dólares , de acuerdo a la revista "Forbes".

En el caso de la primera actriz, su situación es particular, ya que su contrato con la app forma parte de un acuerdo mucho más amplio con Netflix. Nuestra Eleven, también protagoniza los éxitos de "Enola Holmes", "Damsel" y "The Electric State".

En un tercer escalón aparecen Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke y Joe Keery. Cada uno recibirá aproximadamente 6 millones de dólares por la temporada final, un monto que confirma cuánto creció su peso en la historia y en la popularidad del proyecto.

Finalmente, en el cuarto nivel, está el reparto secundario. Aunque no se revelaron los números oficiales, se sabe que sus sueldos son "considerablemente menos" que los de sus compañeros principales.