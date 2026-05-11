De cuánto es la fortuna de Jennifer Aniston, la actriz que superó el patrimonio de todos sus compañeros

La protagonista de Friends tuvo una carrera con más participaciones que los demás personajes y eso se notó en sus finanzas.

Jennifer Aniston es una de las figuras más emblemáticas y queridas de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Reconocida principalmente por su carisma y versatilidad, ha logrado mantenerse en la cima de Hollywood durante más de tres décadas y generó un patrimonio de millones .

Su salto a la fama internacional se produjo a mediados de los años 90, consolidándose como una de las actrices mejor pagadas de la televisión y el cine . Además de su talento interpretativo, Aniston es admirada por su faceta como productora y su gran influencia en el mundo de la moda y la publicidad, manteniendo una relevancia constante en la cultura popular.

Con la participación en friends, los protagonistas ganaron millones de dólares y Jennifer Aniston fue la más beneficiada.

Antes de convertirse en una estrella global, Jennifer Aniston enfrentó los desafíos típicos de cualquier aspirante en Hollywood. Sus comienzos estuvieron marcados por papeles secundarios en series de televisión de corta duración como "Molloy" y "The Edge", que no lograron captar la atención del público. Incluso participó en la película de terror de bajo presupuesto "Leprechaun" en 1993, una experiencia que en su momento la hizo dudar sobre su futuro en la actuación.

A pesar de las cancelaciones prematuras de sus primeros proyectos, su persistencia la llevó a audicionar para un nuevo piloto de la cadena NBC . Aunque inicialmente se le consideró para el papel de Monica Geller, Aniston convenció a los productores de que era la indicada para interpretar a Rachel Green , una decisión que cambiaría su vida para siempre y la posicionaría en el centro de un fenómeno televisivo sin precedentes.

Friends El éxito sin precedentes de la serie la ubicó entre las actrices mejor pagas del mundo. Imagen: HBO Max

El éxito de Friends y sus contratos millonarios

El estreno de "Friends" en 1994 marcó el inicio de una era dorada para Aniston. A medida que la serie escalaba en popularidad, ella y sus cinco compañeros de reparto hicieron historia al negociar sus contratos de manera conjunta, asegurando la equidad salarial. Tras comenzar ganando 22.500 dólares por episodio en la primera temporada, sus ingresos crecieron exponencialmente hasta alcanzar la cifra récord de 1 millón de dólares por capítulo durante las dos últimas temporadas.

Este éxito económico no se limitó a su salario base. En el año 2000, el elenco logró un acuerdo histórico que les otorgó el 2% de los beneficios de las ganancias de sindicación del programa. Gracias a este contrato, Aniston continúa recibiendo millones de dólares anualmente por las repeticiones y los acuerdos de streaming, lo que ha cimentado una base financiera extremadamente sólida.

Rachel En la última temporada, cobraba más de 1 millón de dólares por capítulo. Imagen: HBO Max

Su carrera en el cine y la TV

Tras el final de la serie en 2004, Aniston realizó una transición exitosa a la gran pantalla, convirtiéndose en una garantía para la taquilla, especialmente en el género de la comedia romántica. Títulos como "Bruce Almighty", "Along Came Polly", "The Break-Up" y "Marley & Me" demostraron su capacidad para liderar proyectos comerciales de gran escala. Solo entre 1997 y 2011, la actriz acumuló aproximadamente 75 millones de dólares provenientes exclusivamente de sus salarios cinematográficos.

En años recientes, Jennifer regresó triunfalmente a la televisión con la serie dramática "The Morning Show" para Apple TV+. Por su rol como Alex Levy, no solo recibió elogios de la crítica y premios como el SAG, sino que también aseguró uno de los contratos más lucrativos de la actualidad, percibiendo cerca de 1,25 millones de dólares por cada episodio. Este proyecto ha reafirmado su estatus como una de las actrices más poderosas y mejor remuneradas de la industria del streaming.

Jennifer Aniston Iba a ser elegida para encarnar el personaje de Monica Geller pero convenció a los productores que era la indicada para ser Rachel Green. Imagen: HBO Max

Fortuna de millones: el patrimonio de Jennifer Aniston

En 2026, la fortuna de Jennifer Aniston se estima en 320 millones de dólares. Este impresionante patrimonio es el resultado de una carrera estratégica que combina salarios récord en televisión, participaciones en las ganancias de sus proyectos y una serie de contratos publicitarios de alto perfil con marcas internacionales como Aveeno y Smartwater, que le reportan alrededor de 10 millones de dólares anuales adicionales.

Con esta cifra, Aniston ha logrado superar el patrimonio neto de todos sus excompañeros de "Friends", consolidándose como la integrante más rica del elenco. Su fortuna también se ve reflejada en un portafolio inmobiliario de lujo que incluye propiedades de gran valor en Bel Air, Manhattan y Montecito, demostrando que su éxito financiero es tan duradero como su carrera artística.