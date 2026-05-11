Ganó una fortuna en la NBA, pero nada se compara con los impensados ingresos de su empresa paralela

La estrella de la liga más importante del básquet marcó muchos hitos económicos, demostrando un talento para los negocios pocas veces visto.

La figura de la NBA demostró un talento sin igual para los negocios.

La NBA es la puerta a ganar millones de dólares , en especial para aquellos jugadores que consiguen marcar una época y se posicionan como los mejores de la liga. Pero fuera de eso, muchas figuras demostraron que no solo tienen la mentalidad ganadora dentro de la cancha, sino también en los negocios.

Varias estrellas tuvieron la posibilidad de agigantar las enormes cantidades de dinero que recibieron por su labor en las franquicias o con los patrocinios conseguidos. David Robinson, leyenda de los San Antonio Spurs, encontró en los negocios un camino hacia una fortuna más que impresionante.

La leyenda de los Spurs demostró no solo ser uno de los mejores dentro de la cancha.

David Robinson nació el 6 de agosto de 1965 en Key West, Florida, y creció en una familia vinculada a la Marina de los Estados Unidos . Ese origen terminó asociado para siempre a su apodo más conocido: “El Almirante”. Antes de llegar al básquet profesional, pasó por la Academia Naval, donde estudió matemáticas y se convirtió en una figura universitaria .

Los San Antonio Spurs lo eligieron con la primera selección del Draft de 1987, aunque su debut no fue inmediato. El pivote todavía debía cumplir con su compromiso militar y recién se incorporó al equipo en 1989. La espera le dio a la franquicia una pieza capaz de cambiar su presente deportivo.

En su primera temporada fue elegido Novato del Año por unanimidad. San Antonio venía de una campaña muy floja y pasó a competir en otro nivel con El Almirante como referencia. Su impacto apareció en defensa, rebotes, bloqueos y también en ataque, donde se convirtió en uno de los internos más difíciles de controlar.

Durante 14 temporadas, todas con los Spurs, el histórico jugador fue 10 veces All-Star, ganó el premio MVP en 1995 y lideró la NBA en puntos por partido en la temporada 1993/94. Esa carrera por la cima de anotadores quedó marcada por una noche de 71 puntos ante Los Angeles Lakers, con la que superó a Shaquille O’Neal.

El exbasquetbolista también tuvo un recorrido importante con la selección de Estados Unidos. Ganó la medalla de bronce en Seúl 1988 y luego consiguió dos oros olímpicos: uno en Barcelona 1992, como parte del Dream Team, y otro en Atlanta 1996. Esa etapa lo mantuvo entre los grandes nombres del básquet estadounidense.

Los títulos de NBA llegaron en el tramo final de su carrera, cuando formó una dupla decisiva con Tim Duncan. San Antonio ganó el campeonato de 1999 y volvió a consagrarse en 2003, justo en la última temporada profesional de la leyenda texana. En 2009 ingresó al Salón de la Fama del básquet.

Spurs campeones NBA El Almirante fue compañero de Manu Ginobili, y compartieron juntos el título del 2003, que significó su último paso por la NBA. NBA

Los contratos de millones que logró el exjugador

La carrera de El Almirante también fue enorme desde lo económico. En sus 14 temporadas en la NBA cobró cerca de 116 millones de dólares en salarios, una cifra muy alta para la época en la que jugó. Su primer gran acuerdo llegó incluso antes de disputar un partido oficial en la liga.

San Antonio le ofreció un contrato de ocho años por 26 millones de dólares. La franquicia sabía que su situación era distinta porque todavía debía cumplir con la Marina y, si no firmaba, podía volver a quedar disponible para otro equipo. Por eso decidió asegurarlo con una cifra fuera de lo común para un novato.

Ese convenio incluyó una cláusula de no traspaso, una protección inédita en la NBA de ese momento. Para el futuro líder de los Spurs, significó iniciar su carrera con un nivel de control poco habitual. Para la franquicia texana, fue la manera de retener al nombre elegido para reconstruir el proyecto deportivo.

En la temporada 1998/99, cuando San Antonio ganó su primer campeonato, cobró alrededor de 14.8 millones de dólares. Más adelante siguió entre los jugadores mejor pagos del plantel, con 14.7 millones en 2000/01 y 10.5 millones en su último año como profesional.

A los salarios se sumaron acuerdos publicitarios con marcas importantes. Nike lo convirtió en una de las caras de su línea de básquet y lo vinculó a zapatillas recordadas como las Air Command Force y las Air Force 180. También trabajó con HEB, Casio, Frito-Lay, Franklin Sports y empresas de artículos coleccionables.

La incursión en el capital privado: los ingresos más importantes

Después de retirarse en 2003, el exbasquetbolista no apostó por un emprendimiento armado solo alrededor de su nombre. En 2007 fundó Admiral Capital Group junto a Daniel Bassichis, exbanquero de inversión de Goldman Sachs. La compañía reunía dinero de grandes inversores para comprar propiedades o negocios, mejorarlos y buscar ganancias con el paso del tiempo.

Admiral empezó por el mercado inmobiliario. Su primer fondo reunió cerca de 115 millones de dólares y se enfocó en propiedades que podían ganar valor con reformas, mejor administración o una estrategia comercial distinta. El negocio consistía en comprar activos con margen de crecimiento, invertir en ellos y hacerlos más rentables.

Uno de los ejemplos más claros fue Waters Edge Apartments, un complejo de 304 departamentos en Kent, Washington. La firma lo compró por unos 40 millones de dólares, lo renovó y lo vendió menos de dos años después por 56.5 millones.

Con el paso de los años, Admiral amplió su campo de acción. Además de los inmuebles, participó en inversiones vinculadas a Academy Sports + Outdoors, United Talent Agency, Centerplate, Blaze Pizza y derechos de franquicia de Jimmy John’s en Texas.

En 2022, Admiral Capital Group pasó a operar bajo el nombre Vero Capital. Bassichis quedó al frente de la gestión diaria y la leyenda de los Spurs empezó a concentrarse más en impacto social, filantropía y mentoría para atletas. La empresa mantuvo su compromiso de destinar el 10% de sus ganancias a educación y comunidades de bajos ingresos.

El capítulo más reciente sumó una disputa legal. En diciembre de 2025, Robinson, Admiral Capital Group y entidades vinculadas presentaron una demanda contra Bassichis y firmas relacionadas con Vero por una presunta malversación de más de 30 millones de dólares. El acusado negó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una disputa comercial por la liquidación de ciertos activos.

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El patrimonio actual de David Robinson

Actualmente, el patrimonio neto de David Robinson es de 300 millones de dólares, según distintos tipos de medios especializados en el tema. Esto se debe a su amplio recorrido en la NBA con los San Antonio Spurs, sus contratos con Nike y lo conseguido con Admiral Capital Group después de retirarse como jugador profesional.

En 2001, aún como jugador del conjunto texano, decidió donar 9 millones de dólares para crear la Academia Carver en San Antonio. La misma era una escuela orientada a que los chicos de comunidades marginales o pocos recursos tengan un lugar para desarrollarse dentro del deporte. Este proyecto lo sostuvo tanto con su propio dinero como el apoyo de colegas que pasaron por su equipo o quisieron apoyar su causa.