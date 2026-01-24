Millones de usuarios no terminan de adaptarse a la gran cantidad de títulos y consolas que salen, las cuales se tornan repetitivas en comparación con su versión anterior. Por eso, es normal ver que los usuarios prefieren tecnología aún más antigua, cercana a la que los acercó al mundo de los videojuegos.
El regalo perfecto para los gamers nostálgicos: una consola funcional hecha de bloques
Entretuvo a millones de usuarios y, quienes no hayan podido adquirirla en el pasado, tendrán la oportunidad de conseguir una versión muy particular.
Pero para los más nuevos, que no tuvieron la suerte de acceder a este tipo de aparatos, llegó una versión icónica de uno de los sistemas de entretenimiento que marcaron un antes y un después. Además, la misma se puede adquirir con un detalle más que llamativo.
El kit para darle una segunda oportunidad a la Game Boy de Lego
El set LEGO Nintendo Game Boy está compuesto por 421 piezas de plástico y permite armar una réplica detallada de la consola de 1989, con cruceta, botones y ranura para cartuchos. Estos son kits de construcción que se arman siguiendo instrucciones paso a paso y pueden exhibirse una vez completados. Este set fue concebido solo como objeto de colección, sin componentes electrónicos.
BrickBoy es un kit electrónico que se instala dentro del set LEGO y lo transforma en una consola funcional. Incluye pantalla retroiluminada, altavoz, botones operativos y switch de encendido, permitiendo ejecutar juegos mediante archivos ROM. Las versiones más completas permiten usar cartuchos originales de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, e incluyen mejoras opcionales como batería recargable y audio Bluetooth.
Existen tres versiones del kit: Essential Kit, que permite jugar en escala de grises con altavoz mono y funciona con pilas; Gamer Kit, que añade retroiluminación, compatibilidad con GBC y GBA, batería recargable y mejoras en controles; y Collector’s Edition, orientada a exhibición con alimentación permanente y modos de visualización avanzados. Los precios van de 150 a 185 dólares, según la versión, y el set LEGO se compra por separado.
El BrickBoy se puede adquirir a través de campañas de financiamiento colectivo en Kickstarter y distribuidores asociados. Las entregas están previstas para los primeros meses de 2026, y cada versión incluye instrucciones específicas de instalación, compatibilidad con distintos tipos de cartuchos y opciones de actualización opcionales.
