De cuánto es la fortuna de Sabrina Carpenter, la estrella pop del momento

La artista que hizo delirar a miles de argentinos en el Lollapalooza proyecta un enorme crecimiento en el futuro.

Durante varios meses de 2025, estuvo en el top 1 y 2 de los Billboards internacional.

Sabrina Carpenter se convirtió en una de las artistas más influyentes del pop actual, con millones de fanáticos repartidos en todo el mundo y una carrera que no deja de crecer. La cantante y actriz estadounidense logró posicionarse como una figura central de la nueva generación gracias a sus hits virales, giras internacionales y una fuerte presencia en redes.

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Con apenas 26 años, su éxito no solo se refleja en reproducciones y conciertos agotados, sino también en su patrimonio. Según estimaciones recientes, la artista ya acumuló una fortuna de varios millones de dólares , consolidándose como una de las celebridades jóvenes mejor posicionadas de la industria musical.

Su evolución, desde estrella juvenil hasta fenómeno global, la llevó a construir una base de fans sólida y fiel. Ese crecimiento sostenido explica por qué hoy su nombre aparece entre los más destacados del pop internacional.

Su último álbum, Man's Best Friend fue el más exitoso de su carrera.

Sabrina Carpenter nació en Estados Unidos y comenzó su carrera artística a muy temprana edad. Sus primeras apariciones fueron como actriz infantil, destacándose desde los 11 años con participaciones en televisión, lo que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.

Su gran salto a la fama llegó gracias a la serie “Girl Meets World” de Disney, donde interpretó a Maya Hart y se convirtió en una cara reconocida para el público adolescente. Ese papel fue clave para posicionarla dentro de la industria y abrirle nuevas oportunidades.

Sabrina Carpenter Gracias a su crecimiento, ganó millones y logró encabezar los principales festivales en todo el mundo. Imagen: Jamie McCarthy/Wireimage

En paralelo, Carpenter empezó a desarrollar su carrera musical. En 2014 firmó con Hollywood Records y lanzó sus primeras canciones, marcando el inicio de un camino que rápidamente la alejaría del perfil de estrella juvenil para transformarse en artista pop.

Con el correr de los años, fue consolidando su identidad artística a través de álbumes y presentaciones en vivo, combinando su faceta como cantante con trabajos en cine, televisión y teatro.

La explosión de su carrera musical

El verdadero despegue de Sabrina Carpenter llegó con sus éxitos musicales más recientes, que la posicionaron en los rankings globales y la convirtieron en tendencia en plataformas digitales. Temas como “Espresso” o “Please Please Please” marcaron un antes y un después en su carrera, alcanzando millones de reproducciones.

Además, sus giras internacionales y colaboraciones con grandes marcas reforzaron su presencia en la industria, llevándola a convertirse en una de las artistas pop más relevantes del momento. Su crecimiento fue sostenido y cada lanzamiento amplió aún más su alcance global.

Sabrina Carpenter Los especialistas en finanzas proyectan un gran crecimiento de patrimonio en su futuro inmediato. Imagen: Emma Summerton

De cuánto es el patrimonio de Sabrina Carpenter

De acuerdo a estimaciones de sitios especializados en finanzas y economía de celebridades, el patrimonio de Sabrina Carpenter ronda actualmente los 16 millones de dólares.

Esta cifra surge de múltiples fuentes de ingresos: ventas de discos, reproducciones en plataformas, giras internacionales, trabajos como actriz y acuerdos comerciales con distintas marcas. Su capacidad para diversificar su carrera fue clave para alcanzar este nivel económico en tan poco tiempo.

Con una carrera en pleno ascenso, todo indica que su fortuna seguirá creciendo en los próximos años, acompañando el éxito que viene logrando en la escena musical global.