El humilde granjero que logró una fortuna de millones al encontrar una desagradable joya rural







Logró encontrar una fortuna de millones en lo que era un proceso normal en su humilde granja ubicada en China.

La vida rural no suele traer millones en todos los casos, y requiere mucho trabajo para poder mantenerse en el día a día y vivir de la misma. Pero a veces la vida suele tener sorpresas preparadas para muchos, como fue el caso de este granjero en China quién por una práctica habitual, terminó encontrando una fortuna.

Bo Chunlou jamás imaginó que un procedimiento normal para evitar pérdidas lo terminaría de cruzar con un tesoro natural, de esos que no abundan. Ahora, tras haber verificado su valor, guarda una de las joyas más difíciles de conseguir en todo el mundo.

Granja China Alamy Stock Photo Una joya natural cambió su vida por completo. Alamy Stock Photo La historia de Bo Chunlou y el cálculo biliar que cambió su vida Bo Chunlou, de 51 años, vivía en Shandong, China, criando cerdos en una granja modesta. En agosto de 2017, sacrificó una cerda de 250 kilos que dejó de comer, una práctica habitual para no perder ganancia. Al abrir al animal y notar algo en su vesícula biliar, encontró un cálculo peludo de 10 centímetros de largo y 2.7 de ancho, con forma de huevo.

Sorprendido, Bo consultó a un vecino, quien identificó el objeto como un “bezoar”, una piedra rara en la vesícula de cerdos, usada en medicina tradicional china para tratar fiebres y convulsiones. Solo uno de cada 10 mil cerdos lo produce. Bo llevó la piedra a expertos en Shanghái, pagando 6 mil dólares para confirmar su autenticidad.

El bezoar fue tasado en aproximadamente 4 millones de yuanes (600 mil dólares) por su tamaño y rareza. En el mercado chino, los medicamentos a base de bezoars se venden por hasta 30 mil dólares por kilo. Y este en particular, con su forma única y vello, superó el promedio. Bo y su hijo lo guardaron en una caja fuerte para protegerlo.

Si bien no lo vendió en el momento, la idea del granjero es subastarlo y poder sacarle el máximo valor posible. Debido a que tiene en su poder un certificado de autenticidad, se estima que podría empezar la puja por el objeto en 125 mil dólares.

