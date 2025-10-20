Millones la buscan: la innovadora herramienta que no puede faltar en tu taller







Precisión, tecnología y diseño compacto en una sola herramienta que ya conquistó a millones de usuarios que buscan trabajar mejor y más rápido.

Compacta, precisa y multifunción: la herramienta que millones eligen para medir, calcular y optimizar cada rincón del taller sin margen de error. Pexels

Cada vez más creadores, constructores y fanáticos del bricolaje buscan opciones inteligentes que les ahorren tiempo y errores. Entre ellos, millones encontraron una solución revolucionaria: un dispositivo compacto, tecnológico y multifunción que pone en jaque a todas las herramientas tradicionales.

La tendencia crece en redes y plataformas como Kickstarter, donde esta novedad acaparó el interés de usuarios de todo el mundo. Su diseño de bolsillo y la posibilidad de realizar mediciones complejas sin esfuerzo transformaron al MakaGiC L7 en el nuevo imprescindible para cualquier caja de herramientas.

Embed - Introducing MakaGiC L7: The World's First Space Laser Measurement Device with an IMU. Todo en uno: la herramienta que modernizará tus trabajos La firma MakaGiC lanzó una herramienta láser inteligente llamada L7, capaz de medir distancias, ángulos, alturas y hasta velocidades de rotación. Gracias a su tecnología Omni Dimension 1.0, ofrece precisión milimétrica en tareas que antes requerían varias herramientas y muchos cálculos.

El L7 incorpora inclinómetro, nivel, tacómetro y funciones para calcular áreas y volúmenes. Su pantalla a color de 1,3 pulgadas permite ver los resultados en tiempo real, sin depender de aplicaciones externas ni complejos sistemas.

Este dispositivo también integra imanes de neodimio y una base estable para adherirse a superficies metálicas, lo que facilita su uso en condiciones exigentes. Además, al conectarlo con un trípode, elimina el margen de error por movimientos de la mano.

Para quienes trabajan en carpintería, instalación de aires acondicionados o diseño de interiores, el MakaGiC L7 se convierte en un aliado versátil. Mide desde ventanas lejanas hasta rincones de difícil acceso sin moverse del lugar. Una verdadera revolución para el trabajo diario.

