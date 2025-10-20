De cuánto es la fortuna de Phil Collins en 2025, el legendario cantante y baterista

El artista tuvo una gran carrera en la música con miles de fans y éxitos lo que le dejó un gran patrimonio bajo su nombre.

Phil Collins tuvo una trayectoria musical que lo deja como uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas. Con una carrera que abarca más de 50 años, el británico se destacó como baterista, cantante y compositor, tanto en solitario como con la banda Genesis. Su impacto en la industria musical lo convirtió en un referente global, con ventas que superan los 100 millones de álbumes en ambos formatos.

El músico logró un hito compartido solo con Michael Jackson y Paul McCartney: vender más de 100 millones de discos tanto como solista como con su banda. Su trabajo le valió reconocimientos como siete premios Grammy , dos Globos de Oro y un Óscar . Canciones como "In the Air Tonight", "Against All Odds" y "Sussudio" se convirtieron en clásicos de la música pop y rock.

Phil Collins inició su camino en la música en 1970 como baterista de Genesis , banda con la que grabó sus primeros álbumes. Tras la salida de Peter Gabriel en 1975, asumió el rol de vocalista y lideró la transición del grupo hacia un estilo más comercial. Durante esta etapa, Genesis lanzó álbumes emblemáticos como "A Trick of the Tail" en 1976 e "Invisible Touch" en 1986.

En 1981, Collins comenzó su carrera solista con el álbum "Face Value", que incluyó el éxito "In the Air Tonight". Le siguieron discos como "No Jacket Required" en 1985, con más de 20 millones de copias vendidas , y "...But Seriously" en 1989, con temas como "Another Day in Paradise". Su trabajo en solitario y con Genesis lo consolidó como una figura clave en la música de los años 80 y 90.

Además de su labor musical, Collins incursionó en la composición para cine. Su participación en la banda sonora de Tarzán en 1999 le valió un Óscar y un Globo de Oro por "You'll Be in My Heart" . También colaboró con Disney en "Tierra de Osos” de 2003, demostrando su versatilidad como compositor y cantante.

En 2010, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Genesis. Su autobiografía "Not Dead Yet" de 2016 y giras de reunión con la banda, como "Turn It On Again", mantuvieron vivo su legado. Aunque se retiró de los escenarios en 2022, su música sigue siendo un referente para nuevas generaciones de artistas.

La salud de Phil Collins

Phil Collins enfrenta problemas de salud que lo alejaron de los escenarios. En 2007, sufrió una lesión en la columna vertebral que le causó daños nerviosos permanentes. Esta condición derivó en el "síndrome del pie caído", que afecta su movilidad, y en dificultades en las manos, lo que le impide tocar la batería con precisión.

Además, padece diabetes tipo 2, una condición que se suma a sus limitaciones físicas. Su último concierto fue en marzo de 2022 en Londres, donde se despidió de Genesis y de los escenarios. Aunque circularon rumores sobre un supuesto estado grave, su representante aclaró que no se encuentra en cuidados paliativos, sino recuperándose de una operación de rodilla.

Collins mencionó en entrevistas que ya no tiene motivación para grabar nueva música, aunque su legado sigue vigente. Imágenes falsas generadas por IA que lo mostraban enfermo fueron desmentidas, confirmando que su estado es estable, aunque con limitaciones físicas.

El patrimonio de Phil Collins

El patrimonio neto de Phil Collins se estima en 350 millones de dólares, según el medio Celebrity Net Worth. Su fortuna proviene de su exitosa carrera musical, que incluye ventas de discos, giras y acuerdos comerciales.

En 2022, vendió los derechos de su catálogo con Genesis a Concord Music Group por 300 millones de dólares, una de las transacciones más grandes en la industria. Sus giras también generaron ingresos millonarios, la gira "Not Dead Yet" recaudó 90 millones de dólares, de los cuales Collins obtuvo 45 millones.

En el ámbito personal, sus tres divorcios le costaron 84 millones de dólares en acuerdos. El más generoso fue con su tercera esposa, Orianne Cevey, quien recibió 45 millones. A pesar de estos gastos, su fortuna sigue siendo una de las más grandes entre los músicos. Su legado artístico y financiero lo posiciona como una figura clave en la historia de la música.