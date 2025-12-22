Descanso inesperado: Papá Noel se adelanta con un feriado sorpresivo para los argentinos

En la recta final del año, los feriados suelen convertirse en una oportunidad clave para organizar descansos inesperados. Diciembre concentra celebraciones, cierres laborales y fechas especiales que, en algunos puntos del país, suman jornadas no laborables que alteran la rutina habitual.
En ese escenario, el calendario sorprende con un día libre que muchos no tenían en el radar. Se trata de una fecha que no rige a nivel nacional, pero que impacta de lleno en determinadas localidades y genera dudas sobre su alcance real.
Por qué es feriado el 23 de diciembre de 2025
El martes 23 de diciembre de 2025 es feriado local en Vieytes, localidad del partido de Magdalena, y en Las Marianas, perteneciente al partido de Navarro, debido a la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. En ambas ciudades, la jornada se considera no laborable a nivel municipal.
Estos feriados no tienen alcance provincial ni nacional y solo aplican dentro de las jurisdicciones mencionadas. Por ese motivo, el impacto del día libre depende exclusivamente del lugar de residencia o de trabajo, y no modifica el calendario para el resto de los argentinos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
