Descanso inesperado: Papá Noel se adelanta con un feriado sorpresivo para los argentinos

Antes de Navidad, el calendario suma feriados locales que le podrían dar un descanso extra a muchos vecinos.

Un descanso inesperado se cuela en la semana y modifica la rutina laboral en algunos puntos del país. Freepik

En la recta final del año, los feriados suelen convertirse en una oportunidad clave para organizar descansos inesperados. Diciembre concentra celebraciones, cierres laborales y fechas especiales que, en algunos puntos del país, suman jornadas no laborables que alteran la rutina habitual.

En ese escenario, el calendario sorprende con un día libre que muchos no tenían en el radar. Se trata de una fecha que no rige a nivel nacional, pero que impacta de lleno en determinadas localidades y genera dudas sobre su alcance real.

feriado El calendario de diciembre incluye feriados locales que generan pausas laborales puntuales en la antesala de las celebraciones de fin de año. Pixabay Por qué es feriado el 23 de diciembre de 2025 El martes 23 de diciembre de 2025 es feriado local en Vieytes, localidad del partido de Magdalena, y en Las Marianas, perteneciente al partido de Navarro, debido a la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. En ambas ciudades, la jornada se considera no laborable a nivel municipal.

Estos feriados no tienen alcance provincial ni nacional y solo aplican dentro de las jurisdicciones mencionadas. Por ese motivo, el impacto del día libre depende exclusivamente del lugar de residencia o de trabajo, y no modifica el calendario para el resto de los argentinos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

