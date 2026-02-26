Bandana celebra sus 25 años con dos shows en el Gran Rex: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche" reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia.

Bandana se prepara para una celebración muy especial.

Bandana, la banda pop conformada por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia, cumple 25 años y los festejará recorriendo sus grandes éxitos en dos conciertos, seguramente inolvidables para sus fans. La cita es el viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de TuEntrada.com

Bandana 25 Años no es solo un concierto, es un viaje en el tiempo. Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche" reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia. Visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel, con invitados sorpresa muy especiales.

image El mensaje de Bandana por sus 25 años "Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas.

Y sentimos que era el momento de volver a encontrarnos. Por eso preparamos un show único, creado desde cero para este aniversario. Una propuesta totalmente nueva, esta no es solo una presentación: es una ceremonia, un abrazo gigante entre nosotras y toda una generación que creció con nuestra música.

Y también con sus hijos e hijas, que hoy escuchan nuestras canciones porque ustedes se las pasaron. Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos.

Habrá artistas invitados, momentos especiales y sorpresas que estamos guardando con mucho amor. Queremos que esas noches sean irrepetibles, emotivas, poderosas y llenas de nostalgia y futuro al mismo tiempo. Este reencuentro es único, mágico y súper especial. Queremos celebrarlo junto a ustedes, como la familia que construimos a lo largo de estos 25 años. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos en el escenario".

