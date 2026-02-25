Millones en ventas y más de 70 años de historia no le alcanzó a este famoso restaurante para mantenerse en pie

La cadena abrió en 1948 en Ohio, ganó fama con su estilo campestre y familiar, y llegó a tener más de 430 locales en Estados Unidos.

4X4 Capital planea invertir en modernizar operaciones, mejorar menús y la experiencia de los clientes sin perder la esencia de la marca.

Después de casi ocho décadas de historia y millones en ventas, Bob Evans Restaurants , la icónica cadena estadounidense, cambia de dueño en un intento por superar las dificultades económicas que amenazaban con su cierre.

Fundada en 1948 en Ohio por Bob Evans, la marca construyó su reputación gracias a sus ingredientes frescos de granja, platos clásicos de desayuno y almuerzo y un ambiente que evocaba la vida campestre.

Sin embargo, la inflación persistente, los cambios en los hábitos de consumo y la disminución de comensales en sus locales llevó a la compañía a vender su división a 4X4 Capital , firma privada. A continuación, conocé los detalles.

Bob Evans Restaurants, que operaba 436 sucursales en 19 estados , enfrentaba un descenso en la cantidad de comensales debido a la creciente inflación y a cambios en los hábitos de consumo. “Hoy en día, por la mañana, vemos que la gente elige saltarse el desayuno o desayunar en casa” , indicó, Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s sobre las tendencias actuales.

La compañía, que había sido propiedad de Golden Gate Capital desde 2017, decidió vender su división de restaurantes a 4X4 Capital en febrero de 2026.

Aunque los detalles financieros del acuerdo no fueron divulgados, se confirmó que el equipo ejecutivo actual permanecerá al frente de las gestiones, mientras que Gustavo Assumpção, cofundador de la firma compradora, asumirá la presidencia de la junta.

La venta no solo busca evitar la quiebra de la cadena, sino también ofrecer ideas frescas para sostener y potenciar su crecimiento.

“Juntos, esperamos invertir y mejorar nuestras operaciones, la experiencia de los huéspedes y la marca, con un enfoque continuo en la estabilidad, la asociación y la creación de valor a largo plazo”, señaló en un comunicado de prensa, Mickey Mills, director ejecutivo.

Desde 1948, Bob Evans había crecido hasta convertirse en una marca reconocida por su ambiente de granja y por productos alimenticios bajo las marcas "Bob Evans" y "Owens Country Sausage".

Además, la transacción se da en un contexto en el que otras cadenas de desayuno como Denny’s, IHOP y Maple Street Biscuit Company también enfrentan cierres y reestructuraciones.

Los nuevos objetivos de la marca tras el nuevo dueño

Con 4X4 Capital al mando, la estrategia de Bob Evans Restaurants se enfoca en mejorar la experiencia del cliente y modernizar operaciones, manteniendo el estilo familiar y campestre que definió su identidad durante más de 70 años.

Los nuevos objetivos incluyen ajustar el menú a las preferencias de los comensales, incorporar promociones y optimizar la relación calidad-precio.

“El valor y la asequibilidad son fundamentales para nosotros y para toda la industria. Los consumidores no solo buscan el precio más bajo. Les encanta la variedad y la asequibilidad, y son ellos quienes determinan el valor”, indicó Bob Holtcamp, funcionario de Bob Evans en declaraciones al sitio web de "The Street".

El plan de los nuevos propietarios también contempla inversiones en infraestructura, tecnología de pedidos y servicios digitales, además de una revisión integral de la eficiencia operativa en los locales de la compañía.