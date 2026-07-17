Cierre definitivo de más de 60 sucursales: los problemas financieros de una de los supermercados más grandes del mundo

La empresa atraviesa un fuerte proceso de cambios y tuvo que tomar una decisión que sorprendió a millones de clientes en distintos estados.

A pesar de ser una de las principales cadenas a nivel mundial, está pasando por un momento complicado.

Una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos está pasando por una profunda reestructuración que modificará su presencia en decenas de ciudades. La compañía tuvo que cerrar definitivamente una gran cantidad de locales con el objetivo de reorganizar su negocio y concentrar recursos en los mercados que considera más rentables.

La medida preocupa tanto a los consumidores como a los empleados, especialmente en aquellas comunidades donde la firma era el lugar principal para hacer las compras diarias . Mientras avanza el plan, la empresa también prepara una nueva etapa de expansión en otras zonas del país.

Kroger confirmó un programa de reorganización que contempla el cierre de aproximadamente 60 tiendas distribuidas en un plazo de 18 meses . La iniciativa fue anunciada en junio de 2025 como parte de una estrategia que planea abandonar establecimientos con bajo desempeño comercial y destinar mayores inversiones a mercados con mejores perspectivas.

Hasta el momento, más de 33 sucursales ya dejaron de funcionar y al menos otras tres cuentan con cierre confirmado durante 2026 . La decisión alcanza tanto a locales identificados con la marca Kroger como a otras cadenas que forman parte del mismo grupo empresarial. Entre los afectados aparecen:

Aunque la empresa no publicó un listado oficial con todas las sucursales involucradas, diversos sindicatos y medios estadounidenses ya confirmaron cierres en distintos estados durante los últimos meses, entre ellos figuran:

Georgia

Illinois

Indiana

Kentucky

Louisiana

Maryland

Carolina del Norte

Tennessee

Texas

Virginia

West Virginia

Wisconsin

En Texas, por ejemplo, ya dejaron de operar dos establecimientos el 10 de abril de 2026:

6060 FM 2920, Spring

239 W. 20th St., Houston Heights

La compañía explicó que esta reorganización busca mejorar la rentabilidad general del negocio y, al mismo tiempo, proyecta acelerar la apertura de nuevos supermercados durante 2026, con un ritmo de un 30% superior al registrado el año anterior.

La estrategia es efectuar cierres mientras se continúa con la expansión. Aunque algunos mercados pierden presencia de la empresa, otros van a recibir nuevas inversiones con el objetivo de fortalecer las operaciones donde las ventas muestran mejores resultados.

Ya son 33 las sucursales que dejaron de funcionar. Gentileza - Modern Retail

El futuro de los trabajadores de las tiendas afectadas

En cuanto al personal de los locales afectados, Kroger informó que ofrecerá la posibilidad de trasladar a cada trabajador afectado hacia otro establecimiento perteneciente a la empresa. De todas formas, todavía no detalló las condiciones específicas de esas reubicaciones ni precisó cuáles serán las distancias máximas que deberán recorrer los empleados para mantener su puesto.

Tampoco comunicó cuántas personas van a ser relocalizadas ni cuántos cambios implicará este proceso en cada estado. Según los últimos datos disponibles de la compañía, a comienzos de 2025 Kroger contaba con 409.000 empleados, entre trabajadores de jornada completa y parcial, lo que la ubica entre los mayores empleadores privados del sector de supermercados en Estados Unidos.

Para los clientes, la situación también genera consecuencias importantes, porque en muchas localidades los supermercados de la cadena funcionaban como una de las alternativas más accesibles para comprar alimentos y productos de primera necesidad. A pesar del ajuste, la empresa buscará compensar la reducción de sucursales con nuevas aperturas durante 2026.

El resultado de ese plan será determinante para el futuro de una compañía que sigue entre las mayores cadenas de supermercados del mundo, aunque ahora enfrenta uno de los procesos de transformación más importantes de los últimos años.