Barcelona homenajeó a Lionel Messi y Lamine Yamal antes de la final entre Argentina y España

El club catalán realizó una publicación que recorre el camino de ambas figuras desde La Masía. El argentino y el español se enfrentarán este domingo en Nueva York/Nueva Jersey.

Barcelona se sumó a la expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España con un video dedicado a Lionel Messi y Lamine Yamal , dos futbolistas de distintas generaciones unidos por su formación en La Masía.

El encuentro decisivo se disputará este domingo desde las 16 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Allí, el histórico referente del seleccionado argentino y la joven figura española se enfrentarán por primera vez dentro de una cancha.

La producción audiovisual recupera imágenes de los primeros años de ambos jugadores en las divisiones inferiores del conjunto catalán y destaca el modelo futbolístico que acompañó su crecimiento.

“ Un sueño. Desde pequeño, sueñas con llegar. Un escudo. Competir por un escudo. Un estilo. Una manera de entender el fútbol. Disfrutando con la pelota. Siendo protagonista. No es casualidad. A una final no se llega por casualidad. Se llega desde La Masía ”, señala el relato del video.

La definición también estará marcada por el contraste generacional. Messi tiene 39 años y Yamal, 19 . Mientras el capitán argentino construyó prácticamente toda su carrera europea en Barcelona y conquistó 35 títulos con el club, el extremo español recién comienza su recorrido y ya acumula tres Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

La historia que los vincula comenzó mucho antes de este Mundial. En 2007, durante una campaña solidaria, un Messi de 20 años fue fotografiado junto a Yamal, quien tenía apenas seis meses. La imagen recuperó notoriedad con el crecimiento del futbolista español y se convirtió en un símbolo del inesperado cruce entre ambas carreras.

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El argentino llega a la final como una de las grandes figuras de la competencia: marcó ocho goles y entregó cinco asistencias en siete partidos. Además, alcanzó los 21 tantos y las 12 asistencias en Mundiales, registros que lo colocaron en la cima histórica de ambas estadísticas.

Yamal, por su parte, convirtió un gol en su primera participación mundialista y se consolidó como uno de los principales recursos ofensivos de España. A diferencia de Messi, que actualmente influye en el juego desde una función más asociativa, el joven se destaca por su velocidad y desequilibrio desde la banda derecha.

La presencia de La Masía en la final no se limitará a ellos. En el plantel español también aparecen Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella y Víctor Muñoz, todos con pasado en la estructura formativa de Barcelona.

Dieciséis años después del Balón de Oro de 2010, cuyo podio estuvo integrado por Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, la cantera catalana volverá a ocupar un lugar central en una definición internacional. Esta vez, su máxima figura histórica y uno de sus talentos más recientes estarán en lados opuestos y con la Copa del Mundo en juego.