De arreglar los autos de juguete de su hermano a convertirse en una de las líderes femeninas más influyentes en el mundo de la tecnología

Lisa Su es la CEO de una de las empresas estadounidenses líderes en semiconductores, el competidor directo de Intel.

La industria tecnológica es sumamente competitiva y lograr alcanzar el éxito es una historia que muy pocos pueden contar. Lisa Su es la CEO de AMD (Advanced Micro Devices), una compañía de semiconductores líderes en su área que compite con Intel en la venta de procesadores; así como otros productos tales como placas de video y otras soluciones del mundo de la computación.

Al igual que Jensen Huang, CEO de Nvidia , su origen es taiwanés y emigró a Estados Unidos a una muy temprana edad. En las últimas semanas se reveló que ambas empresas están enfrentadas en una batalla silenciosa por dominar el mundo de la computación: el gaming y la Inteligencia Artificial.

Oriunda de Taina, Taiwan, Lisa Tzwu-Fang Su es la actual presidenta y CEO de la empresa AMD, cargo que asumió en 2014 . Pero su carrera al éxito inició mucho antes: llevó a cabo sus estudios secundarios en el Bronx High School of Science de Nueva York, una de las escuelas secundarias científicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Al graduarse, siguió sus estudios en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) , se licenció en Ingeniería Eléctrica , rama en la cual también hizo una maestría y un doctorado, aunque este último estuvo enfocado en tecnologías de fabricación de semiconductores , no en gestión.

Antes de trabajar en AMD, formó parte de Texas Instruments, en el área de ingeniería de semiconductores. Después en IBM, donde escaló a Vicepresidente del Centro de I+D de semiconductores: en este lugar realizó un trabajo clave en silicio sobre aislante y desarrolló chips más eficientes a nivel energético.

Su entrada en AMD tuvo lugar en 2012, antes de ser CEO se desempeñó primero como Directora de operaciones y Vicepresidente Senior.

Dos años más tarde, asume como CEO cuando la empresa estaba al borde del colapso financiero, no tenía un liderazgo tecnológico claro y estaba muy por detrás de sus competidores. Su es considerada la arquitecta del rescate de AMD.

Como CEO, redefinió la estrategia tecnológica de AMD y apostó por arquitecturas modulares como chiplets, así como también por separar el gaming del computo.

Desde que asumió, AMD volvió a competir en el mercado de CPUs con modelos como Ryzen y Epyc, se introdujo en la industria de la supercomputación y la IA y se convirtió en un proveedor clave de centros de datos.

A lo largo de su carrera fue distinguida como Ejecutiva del Año por EE Times en 2014, y en 2017 la revista Fortune la incluyó entre las líderes más influyentes del mundo.

Además, Bloomberg la destacó dentro de su lista de las 50 personas que marcaron el rumbo de ese año. En 2020, fue incorporada como miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, uno de los reconocimientos académicos más prestigiosos de Estados Unidos.

Qué es AMD

AMD (Advanced Micro Devices) es una empresa tecnológica estadounidense, que diseña procesadores y chips de alto rendimiento usados en computadoras, servidores, consolas de videojuegos y centros de datos. Es uno de los principales competidores globales de Intel en CPUs y de Nvidia en GPUs.

Fundada en 1969, AMD se especializa en crear microprocesadores (Ryzen, EPYC) y aceleradores gráficos y de cómputo que alimentan desde PCs personales hasta supercomputadoras y sistemas de inteligencia artificial.

En los últimos años, bajo el liderazgo de Lisa Su, la compañía se consolidó como un actor clave en computación de alto rendimiento e IA, apostando por arquitecturas más eficientes y escalables.

El patrimonio neto de Lisa Su

La influencia de Lisa Su se refleja también en su patrimonio. Según Forbes, su fortuna es de 1.400 millones de dólares, y se encuentra entre las 10 mujeres más poderosas del mundo, ocupando también el puesto 43 entre las mujeres más ricas de EE. UU. que amasaron su riqueza.

Bajo su gestión, AMD ha experimentado un crecimiento notable: sus ingresos de 2024 alcanzaron los 25.800 millones de dólares, superando en un 14% las cifras del año anterior y en un 370% los ingresos registrados cuando comenzó como directora ejecutiva en 2014.

La batalla contra Nvidia

La competencia entre AMD y Nvidia define hoy quién lidera la Inteligencia Artificial y la computación de alto rendimiento. No se trata de gaming, sino de centros de datos, supercomputadoras y entrenamiento de modelos de IA.

Durante años, Nvidia dominó gracias a CUDA, su ecosistema de software propietario que se convirtió en el estándar de la industria. Ese dominio del software creó un efecto red difícil de romper.

AMD entendió que no podía competir copiando ese modelo y tomó otro camino: separó gaming de IA y desarrolló GPUs dedicadas al cómputo, con la arquitectura CDNA y la línea Instinct. Apostó por chiplets, gran cantidad de memoria HBM, integración CPU+GPU y ROCm, una plataforma abierta compatible con los principales frameworks de IA.

Hoy, Nvidia sigue lider en el mercado de software y adopción, mientras que AMD gana terreno con hardware más flexible, mayor memoria y fuerte presencia en supercomputación. La pelea ya no es solo por potencia, sino por quién define el estándar del futuro de la IA.