La empresa que ganó millones por sus productos innovadores y hoy se tuvo que declarar en quiebra

Llegó para revolucionar la forma en que mantenemos el orden y la limpieza del hogar, pero no pudo superar sus problemas.

Durante más de dos décadas, una compañía estadounidense se dedicó a diseñar y fabricar robots aspiradores que revolucionaron la limpieza del hogar. Sus productos se convirtieron en éxitos globales, con millones de unidades vendidas y un lugar destacado en el mercado tecnológico gracias a su innovación y facilidad de uso.

Sin embargo, esa trayectoria de éxito no fue suficiente para sortear los desafíos crecientes del mercado y la economía global, lo que derivó en dificultades financieras insostenibles y la decisión de acogerse a la protección por bancarrota. La histórica empresa en cuestión es iRobot, creadora de los aspiradores robot Roomba , que ahora enfrenta un giro radical en su historia corporativa.

iRobot atravesó un proceso de deterioro financiero que se fue acelerando en los últimos años, pese a la popularidad de sus productos. La empresa, fundada en 1990 por un grupo de ingenieros del MIT , debutó con el primer robot aspirador Roomba en 2002 y llegó a cotizar en la bolsa de Estados Unidos con cifras de ventas millonarias , generando cientos de millones de dólares en ingresos anuales.

Con el tiempo, la presión de la competencia se volvió cada vez más intensa , especialmente por parte de fabricantes asiáticos que ofrecían productos a precios más bajos y con tecnología cada vez más competitiva. Esto erosionó los márgenes de iRobot y redujo su participación de mercado.

Además, factores externos como los aranceles elevados aplicados a las importaciones desde sus plantas de producción en Vietnam aumentaron los costos de fabricación, afectando aún más su rentabilidad en un mercado sensible al precio.

Un intento de adquisición por parte de Amazon en 2022, valorado en más de mil millones de dólares, fracasó tras objeciones regulatorias en Europa, lo que privó a iRobot de una inyección de capital que podría haber cambiado su rumbo. Las dificultades financieras persistentes llevaron finalmente a la empresa a presentar un proceso bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, buscando reestructurar sus deudas y encontrar una salida viable.

De quién pasará a ser propiedad la empresa

Como parte de ese proceso de bancarrota, iRobot llegó a un acuerdo con su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics, para que esta última adquiera el 100% de la compañía. Picea, con sede en China y un historial de producción de millones de robots aspiradores para diversas marcas, convertirá la deuda que tenía de iRobot en participación accionaria, lo que permitirá la toma de control total de la empresa estadounidense.

Tras la aprobación judicial del plan de reestructuración, iRobot dejará de cotizar en la bolsa de valores y pasará a ser una empresa privada bajo control de Picea y de su filial Santrum Hong Kong. A pesar del cambio de propiedad, se espera que las operaciones diarias, el soporte de productos y las funciones vinculadas a los robots Roomba continúen sin interrupciones, con la intención de estabilizar la marca y posicionarla para futuros desarrollos bajo el nuevo esquema corporativo.