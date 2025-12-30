Gastó 20 dólares en una página web y se volvió millonario: quién es Chris Clark y cómo fue su jugada maestra + Seguir en









Con paciencia, acompañada de una visión increíble para un negocio que no parecía importante, logró ganar una fortuna.

Lejos de realilzar una estrategia compicada, este hombre aprovechó una simple compra para transformala en un negocio de millones. Freepik

No siempre las estrategias más vistosas o enredadas son las ideales para crear una fortuna de millones de dólares. Hay quienes hacen pequeñas apuestas que, con la paciencia adecuada, logran convertirse en una alternativa ideal para cosechar una enorme cantidad de dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Chris Clark realizó una jugada bastante llamativa que, aunque tomó tiempo para convertirse en una mina de oro, demostró su inteligencia para un proyecto a largo plazo que logró captar la atención de todo el mundo.

Chris Clark Internet Richs La visión y paciencia de Clark fueron determinantes para que consiga ganar una fortuna. Internet Richs De pocos dólares a millones: la historia de Chris Clark y su particular dominio En 1994, Chris Clark registró el dominio pizza.com por 20 dólares. En ese momento, internet era un espacio sin un modelo claro de negocios. Durante más de una década, el sitio no tuvo actividad relevante ni generó ingresos, pero él conservó el dominio convencido de que su valor crecería con el tiempo.

El punto de inflexión llegó en 2008, cuando Clark advirtió que otros dominios genéricos, como vodka.com, ya se habían vendido por cifras millonarias. A partir de ese antecedente, decidió ofrecer pizza.com en el mercado especializado y recurrió a Sedo, una plataforma dedicada a la compra y venta de dominios premium.

Las primeras propuestas estuvieron lejos de lo esperado y rondaron cifras moderadas para un activo tan amplio. Rechazó esas ofertas y optó por esperar. En marzo de ese año, una propuesta de dos millones de dólares marcó un salto significativo, pero tampoco fue aceptada de inmediato.

Pocas horas después llegó la oferta final: 2.6 millones de dólares por el dominio. La operación se cerró sin intermediarios comerciales tradicionales y convirtió a pizza.com en una de las ventas de dominios más caras de la época, consolidando a Chris Clark como un caso emblemático de inversión temprana en activos digitales.

Temas Millones