El empresario chino que se convirtió en multimillonario al crear una de las aplicaciones más adictivas del mundo

Está detrás de uno de los fenómenos que explotó después de la pandemia y hoy está en todos los teléfonos móviles.

El empresario detrás de uno de los fenómenos más grandes de los últimos años. Imagen: South China Morning Post

A lo largo de las últimas dos décadas, una generación de emprendedores tecnológicos ha transformado la manera en que nos comunicamos y consumimos contenido digital. Entre ellos, pocos nombres resuenan con tanta fuerza en el mundo de las aplicaciones móviles como el del creador de una de las que usan miles de millones de personas actualmente.

Su visión y apuesta por algoritmos de recomendación basados en inteligencia artificial lo catapultaron de ser un ingeniero en China a encabezar listados de riqueza global y liderar uno de los proyectos más exitosos del siglo XXI: la aplicación TikTok, y el hombre detrás de este fenómeno es Zhang Yiming.

Zhang Yiming La aplicación llegó a todos los dispositivos del mundo y revolucionó la forma de hacer contenido en redes sociales. Imagen: Elife España Quién es Zhang Yiming, el hombre detrás de Tik Tok Zhang Yiming nació en 1983 en Longyan, en la provincia de Fujian, China, y estudió ingeniería de software en la Universidad de Nankai. Tras trabajar en varias empresas tecnológicas, en 2012 fundó ByteDance, una empresa de internet que inicialmente desarrolló el agregador de noticias Toutiao y que más tarde lanzó la plataforma Douyin para el mercado chino, conocida globalmente como TikTok.

La clave del éxito de TikTok radica en su algoritmo de recomendación personalizado, que mantiene a los usuarios enganchados con contenido breve y adaptado a sus gustos, logrando una adopción masiva en todo el mundo. Bajo la dirección de Zhang, ByteDance no solo creó uno de los productos más populares del ecosistema digital, sino que también se convirtió en una de las compañías tecnológicas privadas más valiosas a nivel global.

Aunque Zhang renunció a su cargo como director ejecutivo en 2021 para asumir un rol más estratégico dentro de la compañía, su legado en la industria permanece intacto y TikTok continúa siendo una de las aplicaciones más descargadas y activas del planeta.

Miles de millones: el increíble patrimonio de Zhang Yiming Según estimaciones, la fortuna personal de Zhang Yiming se ubica alrededor de 58 mil millones de dólares, colocándolo entre los empresarios más ricos de China y del mundo. Este patrimonio proviene fundamentalmente de su participación en ByteDance, la empresa matriz de TikTok y otros servicios digitales. Esta cifra refleja no solo el impacto comercial de TikTok, sino también la creciente valoración de ByteDance en mercados privados de inversión, donde la compañía ha alcanzado valoraciones multimillonarias tras múltiples rondas de financiamiento y programas de recompra de acciones. Zhang Yiming se mantiene, así como un referente en la convergencia entre tecnología, entretenimiento y negocios globales.

