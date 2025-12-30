El popular restaurante que confirmó un cierre masivo de sus locales por problemas financieros + Seguir en









Se expandió de forma rápida y llegó a ocupar un lugar importante en la gastronomía norteamericana, pero todo cambió.

El mítico restaurante de comida mexicana estadounidense está en problemas financieros. Imagen: Nation's Restaurant News

En un contexto de fuerte presión económica, varias empresas han anunciado recortes significativos, reflejo de una caída del consumo y un aumento de los costos operativos que dificultan mantener locales físicos rentables. En ese escenario, una cadena que supo ganar millones y un lugar especial en la gastronomía estadounidense enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía que confirmó el cierre masivo de más de 24 de sus restaurantes es Abuelo’s, una de las cadenas de comida mexicana más reconocidas del país, que anunció que reducirá de forma definitiva su presencia física en distintas ciudades ante sus problemas financieros.

Abuelo's El restaurante se amparó en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense para su reestructuración. Imagen: Forbes Competencia y aumentos: qué pasó con Abuelo’s Abuelo’s comenzó su trayectoria como un restaurante de comida mexicana casual que ganó popularidad rápidamente en Estados Unidos gracias a su oferta de cocina tex-mex tradicional, ambientes amplios y precios accesibles para familias y grupos. Con el paso de los años logró expandirse y convertirse en una referencia dentro del segmento casual dining.

Sin embargo, el crecimiento no pudo sostenerse indefinidamente debido a cambios en el mercado. Desde hace algunos años, la cadena enfrentó una caída en el tráfico de clientes en sus locales, reflejo de una transformación en los hábitos de consumo donde opciones más rápidas, flexibles o económicas ganaron terreno frente a los restaurantes tradicionales.

Los costos crecientes de alimentos, salarios y alquileres afectaron gravemente la rentabilidad de Abuelo’s, mientras que la competencia de cadenas de comida rápida mexicana y restaurantes más orientados al delivery presionó aún más su capacidad de atraer y retener clientes.

La decisión de la empresa La suma de estos factores llevó a la empresa a presentar una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, un paso que permite reorganizar sus deudas, pero que también implica la reducción significativa de su red de locales. En ese proceso, más de 24 restaurantes bajarán sus persianas de manera definitiva, afectando su huella histórica en varias regiones del país. El cierre de estos restaurantes es parte de un plan de reestructuración más amplio, con la intención de que la cadena pueda estabilizar sus operaciones y, en lo posible, mantener abiertos los locales con mejor desempeño. Aunque la marca busca mantenerse operando bajo el proceso de bancarrota, el impacto de la reducción de tiendas marca un antes y un después para Abuelo’s y sus clientes habituales.

Temas Millones