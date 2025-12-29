El pequeño contrabandista escolar que terminó con una fortuna de 77 mil millones de dólares + Seguir en









Su ambición se mostró desde joven, lo que fue clave para todo el desarrollo de su carrera y para convertirse en una las personas más poderosas de todo el mundo.

Su ambición lo llevó a ser una de las personas más millonarias del mundo. Bloomberg

Hay quienes entienden el mundo de los negocios a edades muy tempranas y después existen excepciones que rompen la regla. Desde muy jóvenes, consiguen demostrar una ambición que explica por qué en su presente son dueños de compañías valuadas en miles de millones de dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Thomas Peterffy comprendió el juego como pocos y, sin mucho en el bolsillo en sus comienzos, consiguió abrirse paso en un ámbito que no le era ajeno, pero en el cual aún no había construido el nombre que hoy tiene. Desde sus inicios en la escuela, demostró tener la madera necesaria para forjar una fortuna.

Thomas-Peterffy Forbes El empresario europeo es dueño de miles de tierras en Norteamérica. Forbes Quién es Thomas Peterffy y cómo se volvió multimillonario Thomas Peterffy nació en Hungría y desde chico mostró una lógica comercial poco común. En la escuela vendía chicles importados de contrabando a sus compañeros con sobreprecios que superaban el 500%, una práctica simple pero constante que le permitió ahorrar y entender cómo funcionaban la oferta y la demanda incluso en un entorno limitado.

En 1965 emigró a Estados Unidos sin capital y comenzó a trabajar como delineante en estudios de arquitectura, donde aprendió a usar computadoras para realizar planos técnicos. Ese primer contacto con la programación lo llevó luego a una empresa de ingeniería y, más tarde, a Wall Street, donde ingresó al mundo del trading de materias primas y opciones sin formación académica formal en finanzas.

A fines de los años sesenta empezó a desarrollar fórmulas matemáticas propias para calcular el valor real de las opciones financieras. Esos modelos los transformó en programas informáticos que utilizaba para operar como creador de mercado, comprando y vendiendo grandes volúmenes con márgenes pequeños pero sostenidos. Con el tiempo, amplió la operación, contrató operadores y llevó sus sistemas a múltiples bolsas de opciones en Estados Unidos y Europa.

En 1993 fundó Interactive Brokers para ofrecer al público una plataforma que permitía operar acciones, opciones y futuros de forma directa, digital y con costos reducidos. La empresa creció de manera sostenida durante las siguientes décadas, se expandió a nivel global y se convirtió en uno de los brokers más grandes del mundo. Miles de millones: el patrimonio de Thomas Peterffy Actualmente, medios especializados estiman el patrimonio neto de Thomas Peterffy en 77.4 mil millones de dólares. Esto lo convierte en la persona número 23 más rica del mundo, debido a su rol como fundador y presidente de Interactive Brokers. Además de su actividad en el mercado financiero, es uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos. En Florida, estado que considera su lugar de arraigo en el país, posee aproximadamente 226 mil hectáreas, a las cuales les da distintos usos productivos.

Temas Millones