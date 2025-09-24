De ganar millones en el deporte a terminar en una casa de retiro sin dinero: la historia de William Refrigerator Perry







Llegó a lo más alto de la NFL y ganó millones de dólares, pero por malas decisiones y costosos problemas, terminó perdiendo todo.

Uno de los jugadores más imponentes de la NFL. Ganó millones de dólares gracias a su talento.

William “Refrigerator” Perry fue una leyenda del fútbol americano en los Estados Unidos, famoso por su enorme tamaño, su fortaleza física y su rol como tackle defensivo en la NFL, donde jugó principalmente para los Chicago Bears y ganó el Super Bowl XX en 1985 con ingresos de millones de dólares.

Además de su poder en defensa, se volvió célebre por usarse ocasionalmente como jugador ofensivo (fullback) en situaciones de línea de gol, logrando touchdowns gracias a su impresionante constitución física. Durante su carrera recibió fama, reconocimiento e ingresos millonarios, pero no duraron para siempre.

William Refrigerator Perry Con su versatilidad, logró jugar en distintos sectores de la cancha y ser útil para sus entrenadores.

La figura que se vio obligada a subastar sus premios: el ascenso de Perry William Perry nació en Aiken, Carolina del Sur, en 1962, siendo uno de doce hermanos. Desde chico destacó por su gran tamaño y fuerza física, participando en fútbol americano, atletismo y lanzamiento de bala en la escuela secundaria. Debido a su rendimiento deportivo obtuvo una beca para jugar en la universidad de Clemson, donde ganó campeonatos y premios individuales que lo posicionaron como prospecto para la NFL.

En 1985 fue elegido en la primera ronda del draft por los Chicago Bears, donde se consagró campeón de Super Bowl y se convirtió en famoso también por su apodo “Refrigerator” debido a su corpulencia. Con los Bears jugó la mayor parte de su carrera (hasta mediados de los 90) y luego pasó brevemente por Philadelphia Eagles. Se retiró oficialmente a mediados de la década de 1990.

Casi sin dinero: el patrimonio actual de William Perry Tras su retiro, Perry sufrió una caída financiera importante: acumuló deudas con el IRS, tuvo que enfrentar divorcios costosos, cargar con altos costos médicos y lidiar con problemas de salud que limitaron sus capacidades laborales y su calidad de vida. Muchos de los objetos que representaban sus logros, incluido su anillo del Super Bowl, fueron puestos en subasta. Hoy su patrimonio neto estimado es muy bajo: aproximadamente US$ 50.000 según CelebrityNetWorth. Vive de su pensión de la NFL, de la seguridad social y de otros ingresos mínimos de jubilación, residiendo en una casa de retiro con salud deteriorada y recursos limitados.

