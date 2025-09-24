"Wicked: Por Siempre": la película musical con Ariana Grande y Cynthia Erivo presentó un nuevo tráiler

La primera parte de la saga Wicked se estrenó en cines a finales del año pasado y rápidamente se convirtió en una de las películas más comentadas de 2024.

Antes de su estreno en cines en noviembre, un nuevo tráiler de la película Wicked: Por Siempre ya está disponible.

La sensación cinematográfica global del año pasado, que se convirtió en la adaptación cinematográfica de Broadway más exitosa de todos los tiempos, llega ahora a su épico, electrizante y emotivo desenlace. La película esta dirigida por John M. Chu y es protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo .

El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba (Erivo) y Glinda (Grande) separadas y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago ( Jeff Goldblum ).

Glinda, por su parte, se ha convertido en el glamoroso símbolo de la Bondad en todo Oz, viviendo en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible (la ganadora del Oscar Michelle Yeoh ), Glinda es enviada como un resplandeciente consuelo para Oz, tranquilizando a las masas y asegurándoles que todo está bien bajo el mandato del Mago.

Mientras la fama de Glinda crece y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero (el ganador del Olivier y nominado al Emmy y SAG Jonathan Bailey) en una espectacular boda oziana, ella se ve atormentada por su separación de Elphaba. Intenta mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esos esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas.

Las consecuencias transformarán para siempre a Boq (el nominado al Tony Ethan Slater) y a Fiyero, y pondrán en peligro la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarrosa (Marissa Bode), cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas. Mientras una turba enfurecida se levanta contra la Malvada Bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse por última vez. Con su singular amistad como el eje de su destino, deberán verse realmente, con honestidad y empatía, si quieren cambiarse a sí mismas… y cambiar Oz por siempre.

Wicked Por Siempre Tráiler Oficial (Universal Pictures) – HD - Universal Pictures México (720p, h264)

Wicked: Por siempre también cuenta con la participación de la nominada al Emmy Bowen Yang y Bronwyn James como las asistentes incondicionales de Glinda, Pfannee y ShenShen, y la nominada al BAFTA y al Grammy Sharon D. Clarke (Caroline, or Change) como la voz de Nanamelosa, la niñera de la infancia de Elphaba.

El éxito de Wicked

La primera parte de la saga Wicked se estrenó en cines a finales del año pasado y rápidamente se convirtió en una de las películas más comentadas de 2024. La historia continuará con Wicked: Por Siempre. "Con más espacio, podemos contar la historia de Wicked tal como se concibió, aportando aún más profundidad y sorpresa a las aventuras de estos queridos personajes", explicó el director Jon M. Chu en un comunicado.

Desde entonces, Chu ha hablado con el portal Vanity Fair sobre la llegada de Dorothy a la película, asegurando a los fans que "se manejan con cuidado" para que la película se centre en Elphaba y Glinda: "Nos manejamos con cuidado, pero intentamos comprender mejor cómo afecta a nuestras chicas y personajes que quizás la serie. Somos delicados".

Chu afirmó el año pasado que la secuela Por Siempre es "más relevante" para la situación actual de la sociedad: "La segunda parte, debo decir porque la he editado, es una maravilla. [Estás] captando la esencia. No conocía el contexto actual de la sociedad. Se vuelve ocho veces más relevante que antes cuando se habla de la verdad y las consecuencias de tomar decisiones correctas o incorrectas. Es intensa".

Erivo reveló previamente que coescribió una canción original para la película. "Colaboré en una de las nuevas canciones y es muy especial para mí", dijo. "Cuando la grabamos, todo el equipo lloró. Espero que el público esté preparado; es una canción que habla del corazón de Elphaba".

Wicked: Por Siempre llega a los cines en noviembre.