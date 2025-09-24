De cuánto es la fortuna de Jenny Han, autora del libro "The Summer I Turned Pretty"







Las dos trilogías más famosas de esta escritora obtuvieron adaptaciones a streaming, una formato de películas y la otra, como una serie de 3 temporadas.

Jenny Han es autora y productora ejecutiva de la serie de Prime Video, "The Summer I Turned Pretty".

Jenny Han es reconocida por ser la autora de algunas de las novelas románticas más populares del momento. Con varias adaptaciones en el cine y la televisión, como es el caso del libro “The Summer I Turned Pretty”, la escritora logró ganarse el corazón de millones de lectores y recaudar una considerable fortuna.

“The Summer I Turned Pretty” es una de las series del momento. Semana a semana, los fans debatieron los sucesos ocurridos durante estos capítulos y se encariñaron con sus personajes. Con la finalización del show, Han anunció la producción de una película que continuará con la historia de sus protagonistas, Belly y Conrad.

Jenny Han comenzó a escribir cuando estaba en la universidad y publicó su primer libro en 2006, que se trataba de un cuento infantil llamado “Shug”. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en las listas de los libros más vendidos con la publicación del primer libro de “El Verano En El Que Me Enamoré” en 2009.

La trilogía completa se convirtió en Best Seller de Nueva York. Años después llegó su segundo gran éxito, “A Todos Los Chicos De Los Que Me Enamoré”, que también es una trilogía especialmente viral. Esto llegó a tal punto que los 3 libros obtuvieron su adaptación a streaming entre 2018 y 2021 y una serie spin-off desde el 2023 hasta la actualidad.

Patrimonio neto de Jenny Han Jenny Han Tras casi 20 años de su debut como escritora, actualmente Jenny Han posee un patrimonio estimado de entre 2 y 5 millones de dólares, según un artículo publicado por Prestige Online. Hasta hoy en día, la autora vendió un total de 8 millones de copias de la trilogía de “The Summer I Turned Pretty”, mientras que los libros de “To All The Boys I Loved Before” todavía se mantienen como algunos de los más vendidos en el mundo.

