Hayden Adams convirtió un despido en una oportunidad para ganar millones con criptomonedas. Su plataforma innovadora cambió cómo se intercambian monedas digitales, liderando un nuevo rumbo en las finanzas. Su camino de reinvención lo llevó a la cima del mundo cripto
Lo echaron del trabajo y se reinventó con una idea de millones en el mundo cripto: quién es Hayden Adams
Al ser despedido de su trabajo, logró encontrar la receta para ganar millones en el mundo de las criptomonedas.
Desde Nueva York, Adams pasó de ingeniero desempleado a figura clave del universo de las criptodivisas. Su creación simplificó las transacciones digitales, generando una fortuna notable y un impacto que redefine cómo funcionan las monedas digitales en el mercado global.
De desempleado a referente de las criptomonedas: la historia de Hayden Adams
Hayden Adams nació en 1992 en Nueva York, con interés por la ciencia y la tecnología desde joven. Se graduó en ingeniería mecánica en Stony Brook, enfocándose en sistemas industriales. En 2017, trabajaba en Siemens, pero una reestructuración lo dejó sin empleo a los 25 años, enfrentando un futuro incierto pese a ser un profesional con estudios.
Tras el despido, su amigo Karl Floersch, experto en Ethereum, una tecnología para aplicaciones digitales, lo acercó al mundo cripto. Adams aprendió a programar por su cuenta. Inspirado por un artículo de Vitalik Buterin sobre intercambios automáticos, soñó con un sistema que eliminara bancos y corredores.
En 2018, Adams creó Uniswap, una herramienta para intercambiar monedas digitales sin intermediarios. Con una beca de 65 mil dólares de la Ethereum Foundation, lanzó su proyecto en noviembre de 2018. Este sistema permitía a los usuarios cambiar monedas directamente, usando tecnología automática para transacciones rápidas y seguras.
El proyecto creció rápido: en 2020 mejoró las opciones de intercambio, y en 2021 optimizó su funcionamiento. Hoy maneja transacciones por 3 mil millones de dólares, según distintos medios especializados en criptomonedas, operando en redes como Polygon. Adams, liderando Uniswap Labs, se consolidó como referente en finanzas digitales accesibles.
Cientos de millones: el patrimonio de Adams
En 2025, el patrimonio de Hayden Adams se estima entre 350 y 550 millones de dólares, colocándolo entre los más ricos del mundo cripto. Su riqueza viene de tokens UNI, que controlan su plataforma, y su rol en Uniswap Labs, impulsado por el éxito del proyecto.
Adams usa su fortuna para innovar y apoyar iniciativas. Con su actual empresa, busca reducir costos de transacciones y mejorar el acceso. Ha donado millones a proyectos de finanzas abiertas, priorizando el impacto social sobre lujos, manteniendo un estilo de vida modesto mientras impulsa el futuro cripto.
