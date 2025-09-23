Los millones de dólares que se juegan Racing, Vélez, River y Estudiantes por llegar a semifinales de Copa Libertadores







Conocé el gran premio económico que repartirá la Conmebol para aquellos que logren clasificar entre los cuatro mejores equipos del máximo torneo de Sudamérica.

Los millones de dólares que se juegan Racing, Vélez, River y Estudiantes por llegar a semifinales de Copa Libertadores

Esta semana, se disputarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, con cuatro equipos argentinos que lucharán por ser semifinalistas del máximo torneo continental. Todos ellos no sólo disputarán la gloria deportiva, sino que también un gran premio económico.

De acuerdo a Conmebol, ente regulador del fútbol sudamericano, en esta edición habrá un aumento en el pago a los clubes con respecto al año pasado y se repartirá un total de u$s225.344.000, que sería u$s584.000 más que la anterior competencia.

En cuestión, Conmebol anunció que en cuartos de final se repartirán u$s1.700.000 a cada equipo por partido. Mientras que en las semifinales, si River, Racing, Vélez o Estudiantes clasifican recibirán u$s2.300.000 por encuentro.

Por último, el equipo que dispute la final se llevará 7 millones de dólares extras y el campeón recibirá u$s24 millones, u$s1.000.000 más que en la edición pasada.

Calendario de la Copa Libertadores 2025 Semifinales: del 21 de octubre al 29 del mismo mes.

Final: el 29 de noviembre.