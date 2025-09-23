Esta semana, se disputarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, con cuatro equipos argentinos que lucharán por ser semifinalistas del máximo torneo continental. Todos ellos no sólo disputarán la gloria deportiva, sino que también un gran premio económico.
Los millones de dólares que se juegan Racing, Vélez, River y Estudiantes por llegar a semifinales de Copa Libertadores
Conocé el gran premio económico que repartirá la Conmebol para aquellos que logren clasificar entre los cuatro mejores equipos del máximo torneo de Sudamérica.
-
¿Con línea de 5 y sin Enzo Pérez? Las dudas de Gallardo en la formación de River para visitar a Palmeiras por la Libertadores
-
Racing recibe a Vélez por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores
De acuerdo a Conmebol, ente regulador del fútbol sudamericano, en esta edición habrá un aumento en el pago a los clubes con respecto al año pasado y se repartirá un total de u$s225.344.000, que sería u$s584.000 más que la anterior competencia.
En cuestión, Conmebol anunció que en cuartos de final se repartirán u$s1.700.000 a cada equipo por partido. Mientras que en las semifinales, si River, Racing, Vélez o Estudiantes clasifican recibirán u$s2.300.000 por encuentro.
Por último, el equipo que dispute la final se llevará 7 millones de dólares extras y el campeón recibirá u$s24 millones, u$s1.000.000 más que en la edición pasada.
Calendario de la Copa Libertadores 2025
- Semifinales: del 21 de octubre al 29 del mismo mes.
- Final: el 29 de noviembre.
Dejá tu comentario