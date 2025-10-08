De la curiosidad a los pagos online: la historia de los multimillonarios más jóvenes de la tecnología

Patrick y John Collison, dos hermanos irlandeses, crearon una plataforma que transformó la economía digital y les permitió tener una fortuna millonaria.

En la actualidad, la tecnología avanza a la velocidad de un clic y el dinero es digital . Hoy, gran parte de las transacciones que mueven la economía global son sin billetes ni monedas , impulsadas por sistemas que parecen invisibles pero sostienen gran parte del comercio.

Detrás de esa transformación hay nombres que cambiaron para siempre la manera en que cobramos en internet. Patrick y John Collison , dos hermanos irlandeses que empezaron escribiendo líneas de código en sus dormitorios, se convirtieron en los multimillonarios más jóvenes del sector tech gracias a Stripe , una empresa que simplificó los pagos online hasta volverlos casi automáticos. ¡Descubrí su historia!

Los hermanos Collison nacieron en Limerick, Irlanda , en una familia con fuerte orientación al estudio. Patrick, el mayor, fue un prodigio: a los 16 años ganó el Premio al Joven Científico del Año en su país natal gracias a un proyecto desarrollado con el lenguaje de programación Lisp.

En tanto, su hermano alcanzó la puntuación más alta de la nación en el examen final de secundaria.

Ambos estudiaron en instituciones de élite: Patrick ingresó al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y John a Harvard, aunque ninguno terminó su carrera. En sus primeros años de universidad ya estaban más interesados en crear empresas y su primer proyecto fue Auctomatic, una herramienta diseñada para ayudar a vendedores de eBay a optimizar sus subastas.

La startup fue tan exitosa que en 2008, cuando Patrick apenas tenía 19 años, fue vendida a Live Current Media por 5 millones de dólares.

Con esa primera experiencia, aprendieron que podían construir soluciones útiles y que el sistema de pagos online era caótico. Es por eso, que en 2010 decidieron enfocarse en resolver ese problema y nació Stripe, una plataforma que permitía integrar transacciones con tarjeta de crédito en cualquier sitio web.

La idea atrajo la atención de inversores de Silicon Valley: con el apoyo de Y Combinator, el acelerador de startups, consiguieron sus primeros fondos y convencieron a empresarios reconocidos como Peter Thiel, Elon Musk y Sequoia Capital para invertir en su visión.

Así, en 2012, la compañía alcanzó una valuación de 100 millones de dólares y comenzó a asociarse con gigantes como Visa, lo que marcó el inicio de su expansión global. A lo largo de los años, se consolidó como un esencial para el e-commerce. Empresas como Shopify, Lyft, Amazon y DoorDash utilizan su tecnología para procesar miles de millones de pagos cada día.

Hoy, cuentan con oficinas centrales en San Francisco y Dublín, más de 7000 empleados y un volumen de procesamiento que supera los 640.000 millones de dólares anuales.

Patrimonio actual de Patrick y John Collison

De acuerdo al sitio Forbes, los hermanos Collison figuran entre los multimillonarios más jóvenes de la industria tecnológica y cada uno posee alrededor del 10% de las acciones de la compañía, lo que sitúa su fortuna personal en aproximadamente 10.100 millones de dólares.

Stripe fue valuada en 95.000 millones de dólares en 2021, ubicándose detrás de gigantes como SpaceX, Shein y ByteDance (TikTok).