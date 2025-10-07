Llegó a lo más alto del deporte y consiguió millones, pero ya no le queda ni un centavo







Su éxito deportivo lo hizo conocer la cima, tanto deportiva como económicamente, pero pasaron cosas.

Realizó hazañas increíbles en el ciclismo y ganó millones, pero perdió todo. Créditos: Ciclisco XXI.

Durante años fue uno de los atletas más admirados del Reino Unido y un símbolo del ciclismo mundial. Pasó de tener millones de libras a enfrentar una profunda crisis económica que amenaza con dejarlo sin nada, incluso sin sus preciadas medallas.

Bradley Wiggins, reconocido por su talento y disciplina, logró convertirse en el primer británico en ganar el Tour de Francia y en un ícono olímpico con cinco medallas de oro. Pero la realidad actual, desde su retiro, es profundamente diferente, debido a diferentes problemas financieros.

Bradley Wiggins Fue una leyenda del ciclismo, pero desde su retiro enfrentó grandes dificultades financieras. Créditos: Sky Sports

La historia de Bradley Wiggins: de pentacampeón olímpico a la quiebra Nacido en Bélgica y criado en Londres, Wiggins se enamoró del ciclismo desde niño, inspirado por la carrera de su padre, el también ciclista Gary Wiggins. Desde muy joven mostró una determinación inquebrantable que lo llevó a representar al Reino Unido en competencias internacionales. Con esfuerzo y talento, logró consolidarse como una de las mayores promesas del deporte británico.

Su consagración llegó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde consiguió su primera medalla de oro. Luego repitió la hazaña en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, sumando un total de ocho medallas olímpicas (cinco de ellas doradas) y convirtiéndose en uno de los ciclistas más laureados de la historia. En 2012 alcanzó la gloria absoluta al ganar el Tour de Francia, un logro histórico que lo catapultó a la fama mundial y a una fortuna millonaria.

Pero tras su retiro, las cosas comenzaron a complicarse. Inversiones fallidas, costosos divorcios y problemas personales lo llevaron a una situación financiera desesperante. Según medios británicos, Wiggins acumuló deudas que superarían el millón de libras esterlinas, y enfrenta la posibilidad de perder sus trofeos y medallas en un intento por saldar sus compromisos. El exdeportista de 45 años admitió que atraviesa una etapa oscura en su vida y que se siente “traicionado y abandonado”. A pesar de su legado deportivo, hoy lucha por reconstruir su estabilidad y mantener viva la esperanza de volver a levantarse, demostrando que, incluso fuera del ciclismo, sigue siendo un guerrero.

