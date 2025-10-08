La ayuda económica de ANSES que sigue vigente en octubre y no todos lo sabían

El organismo previsional informó sobre la asistencia para quienes deban adquirir garrafas de gas.

ANSES tiene una ayuda económica para quienes deban comprar garrafas de gas.

El Programa Hogar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa vigente en octubre de 2025 como un apoyo económico para familias que necesitan adquirir garrafas de gas . Este subsidio mensual está diseñado para hogares sin acceso a la red de gas natural, facilitando la compra de combustible durante los meses más fríos del año.

El beneficio se enfoca en mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables, especialmente en regiones donde el clima exige mayor consumo de energía para calefacción . ANSES estableció requisitos específicos para garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, optimizando así la distribución de los recursos disponibles.

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual para la compra de garrafas de 10 kilos . Este beneficio está dirigido a hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural. El objetivo principal es facilitar el acceso a combustible para cocinar y calefaccionar los hogares, especialmente en épocas de frío intenso.

El programa excluye a quienes ya tienen servicio de gas natural, a menos que presenten un certificado que justifique la imposibilidad de uso. Los beneficiarios deben cumplir con condiciones específicas, como límites de ingresos y residencia en zonas sin cobertura de gas natural.

Quiénes pueden cobrar el programa Hogar

El Programa Hogar está disponible para familias con ingresos que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En hogares con personas con discapacidad, el límite de ingresos se eleva a tres SMVM. Para zonas frías como la Patagonia, los topes son más altos: 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay personas con discapacidad.

Los requisitos principales incluyen:

No contar con servicio de gas natural o tener un certificado que justifique la imposibilidad de uso.

o tener un certificado que justifique la imposibilidad de uso. Mantener ingresos familiares dentro de los límites establecidos según la composición del hogar y la ubicación geográfica.

según la composición del hogar y la ubicación geográfica. Residir en zonas sin cobertura de gas natural .

. Solo una persona por grupo familiar puede recibir el subsidio.

La falta de cobro durante tres meses consecutivos genera la pérdida automática del beneficio, lo que obliga a los beneficiarios a realizar un nuevo trámite para reactivarlo.

Monto del programa Hogar en octubre 2025

El monto del subsidio varía según la provincia y la época del año. Durante los meses de invierno, el beneficio aumenta para cubrir las mayores necesidades de calefacción. En hogares con más de cinco personas, el monto también se incrementa.

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el pago a través de los siguientes canales:

Mi ANSES (app o web), en la sección "Mis Cobros", con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

(app o web), en la sección "Mis Cobros", con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Los principales motivos de exclusión del pago son: