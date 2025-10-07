Heredera de un poderoso imperio mundial con un patrimonio de miles de millones: quién es Dannine Avara







Heredó millones de dólares y uno de los imperios más importantes del mundo. Con ambición, logró agigantar el legado de su padre.

Con una herencia de miles de millones, logó comandar a un gigante de la industria energética. Mark Mulligan/Houston Chronicle

Muchos piensan que heredar es sinónimo de ganar millones sin esfuerzo, pero muchas veces no llega solo dinero, también responsabilidades. Incluso, los grandes imperios no tienen buenos antecedentes a la hora de traspasar el mando a los hijos, por lo que suelen llamar la atención los casos dónde sí.

Dannine Avara es una de esas historias que vale la pena contar, ya que no fue nada fácil lo que recibió de su padre. En sus manos quedó el control de un gigante de la industria energética, el cuál elevó aún más su poderoso estatus bajo su mando.

Enterprise-products-Partners ENTERPRISE Heredó un gigante de la industria energética y hoy posee una fortuna de miles de millones de dólares. ENTERPRISE

Cómo consiguió su fortuna Nacida en 1964 en Houston, Texas, Dannine Avara es hija de Dan Duncan, quien fundó Enterprise Products Partners en 1968 con 10 mil dólares y un camión de propano. Él creó un gigante que transporta y almacena gas y petróleo, con 80 mil kilómetros de tuberías. Cuando murió en 2010, su negocio valía 10 mil millones de dólares. Ella heredó una parte clave, base de su riqueza.

Tras el fallecimiento de Duncan, la heredera y sus hermanos Randa, Milane y Scott recibieron partes iguales de Enterprise, que cotizaba en bolsa desde 1998. Avara obtuvo 3.1 mil millones de dólares en acciones, sin pagar impuestos sucesorios por una ley de 2010. Con un 8% de la empresa, unas 175 millones de acciones, eligió ser inversionista pasiva, dejando la gestión a Randa.

El modelo de Enterprise es efectivo: transporta y almacena recursos, cobrando pagos fijos, llamados royalties, por usar sus tuberías y depósitos. Con 220 millones de barriles en capacidad, sus contratos garantizan ingresos estables, incluso en mercados volátiles. Esto permitió a la heredera beneficiarse del crecimiento continuo de la empresa sin involucrarse en la operación diaria. Avara ha contribuido a la expansión de Enterprise como inversionista, apoyando compras clave entre 2015 y 2020, como nuevas terminales de almacenamiento en Texas y gasoductos en Luisiana. Estas adquisiciones, financiadas con utilidades, fortalecieron la red de la empresa, que hoy procesa más de 2 millones de barriles diarios, consolidando su posición en el sector energético. Miles de millones: el patrimonio de Dannine Avara La fortuna de Dannine Avara, calculada en 7.2 mil millones de dólares en 2025 según medios especializados, la ubica entre las mujeres más ricas de Estados Unidos. Su 8% de Enterprise Products Partners genera 300 millones de dólares al año en dividendos, gracias a contratos estables en el sector energético. Posee propiedades en Texas, como una mansión en Houston valorada en decenas de millones. Estas residencias son hogar e inversiones que crecen con el mercado inmobiliario. También tiene bienes raíces comerciales ligados a la industria energética, que producen rentas adicionales para reforzar sus ingresos. Su colección de arte y joyas, comprada en subastas privadas, se estima en millones. Estos bienes son lujos que también protegen su riqueza contra la inflación. Avara destina parte de su fortuna a filantropía, apoyando educación y salud en Houston, siguiendo el legado de su padre.

