De la Rafa Nadal Academy al éxito comercial: cómo Alex Eala construye su fortuna con solo 21 años

La joven tenista ya se convirtió en una de las deportistas más buscadas por las marcas en Filipinas, mientras sigue creciendo en el circuito profesional.

Eala creció rápido dentro del tenis y ese impulso también la convirtió en una de las deportistas filipinas con mayor proyección comercial.

Alex Eala tiene apenas 21 años, pero su nombre ya mueve millones de dólares dentro y fuera del tenis . La filipina empezó a llamar la atención cuando todavía competía entre juveniles y, después de dar el salto al circuito profesional, también se convirtió en una de las deportistas más buscadas por las marcas de su país.

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Su historia, además, tiene un vínculo directo con Rafa Nadal . Buena parte de su formación ocurrió en Mallorca, dentro de la academia del español, antes de una serie de resultados que terminaron por llevarla mucho más allá del mercado filipino.

Eala nació en Quezon City, Filipinas , y empezó a jugar al tenis cuando tenía apenas 4 años. El deporte llegó a su familia a través de su abuelo y, con el tiempo, tanto ella como su hermano Miko comenzaron a entrenarse cada vez con mayor seriedad.

La formación en Mallorca marcó sus primeros años y los resultados juveniles hicieron que las marcas empezaran a prestarle atención muy temprano.

Su carrera tomó otro rumbo a los 13 años , cuando recibió una invitación para sumarse a la Rafa Nadal Academy , en Mallorca. La mudanza a España le permitió entrenarse dentro de una estructura pensada para jugadores de alto rendimiento mientras todavía atravesaba buena parte de su adolescencia.

Los resultados aparecieron muy rápido. A los 14 años ganó el Abierto de Australia junior en dobles junto a la indonesia Priska Madelyn Nugroho. En 2021 también festejó en Roland Garros, esta vez acompañada por Oksana Selekhmeteva.

El gran golpe llegó en el US Open Junior de 2022. Eala derrotó a Lucie Havlíková por 6-2 y 6-4 en la final, se quedó con el torneo sin perder ningún set y se convirtió en la primera tenista filipina en ganar un Grand Slam individual.

Para ese momento ya había empezado a hacerse un lugar fuera de su país. El título en Nueva York terminó de instalar su nombre y aceleró una transición al profesionalismo que también despertó el interés de empresas y representantes.

Patrocinios y marcas: la clave del éxito financiero fuera de la cancha

Su crecimiento comercial arrancó antes de que llegaran sus mejores actuaciones en el circuito mayor. Después del US Open Junior, IMG comenzó a trabajar con Eala y a buscar contratos que acompañaran su carrera durante varios años.

El salto económico fue importante. En los últimos 12 meses obtuvo más de u$s5 millones por acuerdos fuera de las canchas, antes de impuestos y comisiones. Durante 2026 también acumuló alrededor de u$s1,7 millones en premios deportivos.

Nike la acompaña desde hace años y empezó a incorporar referencias filipinas en productos utilizados por la tenista. Antes de Wimbledon, por ejemplo, recibió accesorios inspirados en la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, un diseño que después también apareció en una camiseta.

A comienzos de 2026 renovó sus contratos con Globe Telecom y Bank of the Philippine Islands. Ambos se extendieron por cuatro años y le garantizan más de u$s1 millón por temporada, mientras los logos de las compañías aparecen en su ropa durante los partidos.

Eala concentra muchas de esas producciones comerciales cuando regresa a Filipinas. Así evita sumar sesiones de fotos, publicidades y otros compromisos durante las semanas de competencia.

Miles de filipinos empezaron a acompañarla en torneos de distintos países y sus partidos cada vez convocan a más público. Instagram: @alex.eala

El impacto de Alex Eala como fenómeno del tenis en Asia y el mundo

El Miami Open de 2025 cambió por completo la dimensión de su carrera. Llegó ubicada en el puesto 140 del ranking y terminó derrotando a Jelena Ostapenko, Madison Keys e Iga Swiatek antes de alcanzar las semifinales.

Ese recorrido la llevó por primera vez al top 100 y también dejó varias marcas para el tenis filipino. Fue la primera jugadora del país en disputar una semifinal de un WTA 1000 y, después del torneo, apareció en el puesto 75 del ranking.

Durante 2026 volvió a hacer historia en Washington. Allí conquistó su primer título individual dentro del circuito WTA después de superar, entre otras rivales, a Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka y Jessica Pegula.

La respuesta del público acompañó enseguida ese crecimiento. En Manila fue recibida por miles de personas y la comunidad filipina comenzó a llenar las tribunas en varios de sus partidos disputados fuera de Asia.

En Washington, más del 80% de las solicitudes de entradas que recibió la organización estaban relacionadas con encuentros de Eala. Incluso algunos de sus entrenamientos transmitidos por YouTube llegaron a acercarse a las 100.000 visualizaciones.