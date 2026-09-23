De las pasarelas al cine de acción: la exitosa faceta de Claudia Schiffer como productora

La supermodelo alemana construyó una carrera paralela detrás de escena, con créditos vinculados a grandes franquicias y proyectos audiovisuales.

Se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda durante la década de 1990.

Claudia Schiffer fue una de las caras más reconocibles de la moda durante los años 90, pero su recorrido profesional no quedó limitado a las tapas de revistas y las campañas publicitarias . Con el paso del tiempo, la modelo alemana también encontró un lugar frente a las cámaras y, más tarde, detrás de ellas para consolidar un patrimonio millonario .

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Su incursión en el entretenimiento incluyó películas, apariciones especiales, televisión y proyectos vinculados con la industria de la moda. Más adelante, su matrimonio con el director Matthew Vaughn coincidió con una nueva etapa profesional: comenzó a figurar en los créditos de producción de películas de gran presupuesto, en varios casos bajo el nombre de Claudia Vaughn .

Antes de ocupar un lugar en los créditos como productora, Schiffer ya había probado suerte en la actuación. Su debut televisivo se produjo en 1992 con Inferno , y dos años después llegó a la pantalla grande con Richie Rich y Prêt-à-Porter. En la primera interpretó a una instructora de aeróbics, mientras que en la segunda apareció vinculada al universo de la moda.

Con una carrera que comenzó frente a las cámaras, fue incorporando nuevas experiencias profesionales fuera de las pasarelas.

Durante la segunda mitad de los 90 sumó participaciones en películas como The Blackout, Friends & Lovers, Black and White y Desperate But Not Serious . También tuvo una aparición en Futurama , donde prestó su voz a una versión animada de sí misma.

Los años siguientes le dejaron algunos de sus cameos más recordados. En Zoolander (2001) apareció como ella misma, en una película que satirizaba justamente el mundo de los modelos y las grandes campañas de moda. Dos años después participó en Love Actually , donde interpretó a Carol dentro del extenso elenco de la comedia romántica.

La alianza creativa con Matthew Vaughn: Produciendo éxitos como Kingsman, Kick-Ass y Argylle

El salto más significativo llegó cuando Schiffer comenzó a involucrarse en la producción cinematográfica junto a su marido, Matthew Vaughn. Desde 2013 aparece acreditada en distintas películas con el nombre Claudia Vaughn, principalmente como productora ejecutiva.

El primer crédito de esta etapa fue Kick-Ass 2, estrenada en 2013. Allí Schiffer figura como productora ejecutiva, al igual que Vaughn. Un año más tarde llegó Kingsman: The Secret Service, película dirigida por su marido que dio origen a una franquicia de espionaje y acción.

La colaboración continuó con Eddie the Eagle (2015), Kingsman: The Golden Circle (2017), Rocketman (2019), The King's Man (2021) y Tetris (2023). En Tetris, además, figura con crédito de producción, mientras que en varias de las otras películas aparece como productora ejecutiva.

Construyó una extensa trayectoria vinculada a la moda, el entretenimiento y distintos proyectos comerciales. Instagram Claudia Schiffer

Uno de los ejemplos más recientes es Argylle (2024), thriller de espionaje dirigido por Vaughn y protagonizado por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y Henry Cavill. Schiffer aparece allí como productora ejecutiva, un crédito que también figura en los registros de producción de la película.

El Fashion Café: el recordado emprendimiento gastronómico junto a Naomi Campbell y Christy Turlington

Mucho antes de consolidarse detrás de escena en Hollywood, Schiffer ya había explorado el terreno empresarial. En 1995 participó del lanzamiento del Fashion Café, una cadena de restaurantes creada en Nueva York que buscaba convertir el fenómeno de las supermodelos en una experiencia comercial.

El proyecto reunió a algunas de las figuras más famosas de aquella generación: Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington y Elle Macpherson. El primer local abrió en el Rockefeller Center y la inauguración generó una enorme expectativa mediática.

El concepto apuntaba a llevar la lógica de los restaurantes temáticos al universo de la moda. La cadena llegó a expandirse a otros mercados, entre ellos Reino Unido, Sudáfrica, México y España. La experiencia también refleja el cambio de época que protagonizaron las grandes modelos durante los 90: ya no eran únicamente rostros contratados para una campaña, sino marcas personales capaces de generar negocios propios.

Protagonizó numerosas campañas y portadas que marcaron una época en las pasarelas internacionales. Instagram Claudia Schiffer

El patrimonio de Claudia Schiffer

La carrera de Schiffer combinó contratos publicitarios, moda, televisión, cine y diferentes proyectos empresariales. Durante su época de mayor exposición trabajó para firmas como Chanel, Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y Louis Vuitton, además de protagonizar campañas para marcas de distintos rubros.

Su patrimonio es de u$s70 millones. El recorrido permite observar cómo Schiffer convirtió una carrera iniciada en las pasarelas en una trayectoria mucho más amplia. La moda fue el punto de partida; el cine, los negocios y la producción terminaron formando parte de un mismo mapa profesional.