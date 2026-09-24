La fortuna de Cindy Crawford: cómo pasó de supermodelo a empresaria de 400 millones de dólares

La modelo convirtió su fama internacional en marcas propias de belleza y decoración que le generan una fortuna en ventas.

Cindy Crawford fue una de las caras que definieron la era de las supermodelos entre finales de los 80 y principios de los 90. Las portadas, pasarelas y los contratos millonarios con gigantes como Revlon y Pepsi hicieron que su nombre sobrepasara los límites de la moda.

Pero la mayor parte de su fortuna llegó después. Crawford aprovechó esa popularidad para dejar de ser tan solo la imagen de otras compañías y convertirse en propietaria de sus propios negocios , desde productos para el cuidado de la piel hasta muebles y decoración.

El patrimonio de Cindy Crawford está estimado en u$s400 millones , aunque esa cifra incluye la fortuna conjunta con su esposo, el empresario Rande Gerber , con quien está casada desde 1998. Por separado, se estima que la riqueza personal de la modelo superaría ampliamente los u$s200 millones .

Por su parte, Forbes calculó en 2021 que rondaba los u$s225 millones , impulsada especialmente por su participación en Meaningful Beauty . Gerber también construyó un importante patrimonio, después de hacer carrera en el negocio de los bares y boliches, cofundó junto a George Clooney y Mike Meldman la empresa de tequila Casamigos.

En 2017, Diageo acordó comprar la compañía por u$s700 millones iniciales , con otros u$s300 millones sujetos al rendimiento del negocio, por lo que la operación podía alcanzar los u$s1.000 millones. La pareja también compró, renovó y vendió propiedades en lugares como Malibú, Beverly Hills, Los Cabos y La Quinta , además de tener inmuebles en Nueva York, Miami Beach y Canadá.

Meaningful Beauty se convirtió en una de las apuestas empresariales más importantes de la modelo. Gentileza - @cindycrawford

De las pasarelas al mundo empresarial: el éxito millonario de Meaningful Beauty

El mayor negocio propio de Crawford nació en 2004 junto al médico francés Jean-Louis Sebagh y la empresa Guthy-Renker, cuandó crearon Meaningful Beauty, una marca enfocada en los productos para el cuidado de la piel. A la hora de hacer el acuerdo, Crawford no solo prestó su imagen ni se limitó a cobrar por promocionar los productos, sino que se quedó con una participación del 50% de la compañía. La otra mitad quedó en manos de Guthy-Renker.

El modelo de venta directa al consumidor a través de la televisión y suscripciones tuvo una respuesta muy buena. Durante varios años, Meaningful Beauty generó más de u$s100 millones anuales y desde su lanzamiento superó los u$s2.000 millones en ventas a nivel mundial. Con el tiempo, la marca amplió su propuesta hacia productos para el cabello y el cuerpo. Esta participación fue una de las claves para que Crawford siguiera aumentando su patrimonio una vez que dejó de trabajar como modelo a tiempo completo.

Su hija Kaia Gerber siguió sus pasos y también hizo carrera como modelo y actriz. Gentileza - @cindycrawford

Cindy Crawford Home: el negocio millonario de decoración de interiores

La modelo también encontró otro negocio que no tenía que ver con el modelaje, la marca Cindy Crawford Home. Este proyecto empezó como una colaboración con Rooms To Go y a partir de ese momento se expandió a distintas tiendas de Estados Unidos y Canadá.

La línea ofrece sillones, muebles modulares, dormitorios, productos para comedor, alfombras y accesorios para el hogar. Crawford lleva años involucrada tanto en el diseño como en la promoción de toda la colección. El tamaño del negocio terminó siendo mucho mayor de lo esperado, al punto que sus representantes aseguraron que Cindy Crawford Home genera más de u$s250 millones al año en ventas minoristas.

Además, lanzó otros artículos para el hogar a través de acuerdos con cadenas como JCPenney. Entre Meaningful Beauty y su marca de decoración, la supermodelo, que alguna vez cobró millones por ser la cara de otras empresas, terminó construyendo un patrimonio inmenso.